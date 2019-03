Caserta | immigrato armato di bastone semina il panico | ' Vi ammazzo tutti | Paese di m '

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Nelle strade di San Cipriano d’Aversa, provincia di, unsenegalese di 30 anni con aria minacciosa ed undi legno tra le mani. Dopo aver sfogato la sua rabbia anche contro gli agenti, l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.Paura ainveisce contro i passanti: 'Vi' Un grande spavento per gli abitanti del comune campano. Il senegalese 30enne, in evidente stato di alterazione, si è lasciato andare ad affermazioni decisamente pesanti anche al cospetto di una volante della polizia. Prima di essere fermato, il 30enne si è scagliato in più occasioni contro gli agenti accorsi sul posto, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini presenti.Ancora poco chiari i motivi di una simile follia. Le frasi pronunciate dall'uomo, però, non sono passate inosservate. Dopo che l'intero episodio è stato catturato in un ...

