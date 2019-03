Cara Mineo | sciopero contro chiusura

Migranti : altri 49 via da Cara Mineo : ANSA, - Mineo, CATANIA,, 7 MAR - Dal Cara di Mineo sono "sono stati trasferiti altri 49 ospiti, e nella struttura sono rimasti 814 Migranti". Lo ha reso noto il prefetto di Catania, Claudio Sammartino,...

PALAGONIA - UCCISE CONIUGI SOLANO : ERGASTOLO ALL'IVORIANO DEL Cara DI MINEO/ 'Sentenza che fa giustizia' : Mamadou Kamara, ivoriano 18enne è stato condannato all'ERGASTOLO con l'accusa di aver ucciso i CONIUGI di PALAGONIA, Vincenzo SOLANO e Mercedes Ibanez.

Cara di Mineo - iniziata l'evacuazione ma almeno 21 migranti mancano all'appello : Fila tutto liscio, o quasi, nel primo dei tre giorni previsti dal piano del Viminale per trasferire dal Cara di Mineo almeno 150 migranti. Il centri per richiedenti asilo, secondo le disposizioni contenute all"interno del decreto Sicurezza, va chiuso entro un anno e dopo l"evacuazione della struttura di Castelnuovo di Porto, tocca adesso a quella più discussa situata nel cuore del Calatino.Ma non tutto, per l"appunto, va per il verso giusto. Se, ...

Chiusura del Cara di Mineo tra favorevoli e contrari : Lo sgombero dei migranti dal Cara di Mineo comporta inevitabili conseguenze sul territorio, diviso fra chi è favorevole alla Chiusura e chi invece è spaventato dagli effetti su occupazione e società, a partire dal gruppo consiliare di Mineo. Giusy Infantino e Marco Pailla spiegano perché. "Più di 500 persone perderanno il posto di lavoro, cosa ovviamente molto grave in un territorio già martoriato, chiuderanno le classi nelle nostre scuole, ...

Catania - al via lo sgombero del Cara di Mineo : trasferiti i primi 44 migranti. Sindaco : “Stato non lasci qui le macerie” : È iniziato questa mattina lo sgombero del Cara di Mineo con il trasferimento dei primi migranti. Due in tutto i bus partiti dal centro, il primo con 25 persone ha lasciato la struttura di Mineo in tarda mattinata diretto al Centro di assistenza straordinaria di Trapani. Mentre il secondo pullman con 19 persone (sei non si sono presentato) è partito intorno alle 14. il secondo gruppo sarà portato in un Csa di Siracusa e in un Csa di Ragusa. Sono ...

Cara di Mineo - trasferiti i primi 50 migranti : Promessa mantenuta, le affermazioni fatte in passato del Ministro dell’Interno Matteo Salvini erano ben chiare. E, come annunciato, è iniziato oggi il trasferimento degli stranieri alloggiati nel Cara di Mineo, vicino a Catania. Si tratta dei primi 50 migranti, persone adulte, maschi e senza figli, che sono stati destinati ai centri di assistenza di Ragusa, Trapani e Siracusa. Le famiglie con minori, le madri con i rispettivi figli e le persone ...

Cara - il sindaco di Mineo : 'Lo Stato ci risarcisca dopo che abbiamo fatto il nostro dovere' : "L'allora ministro Roberto Maroni - aggiunge - aveva preso degli impegni con il nostro territorio: nel Patto per la sicurezza c'era scritto che bisognava compensare l'economia tradizionale che avrebbe ...

