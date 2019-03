Cambio ora marzo 2019 | avanti o indietro | come spostare l' orario e quando

gqitalia

(Di lunedì 25 marzo 2019) Durante la notte tra sabato 30e domenica 31, dalle ore 02.00 alle 03.00, torna in auge l’ora legale e il tempo segnato dalle lancette di tutti gli orologi dovrà essere spostato indi 60 minuti. I dispositivi elettronicipc, smartphone e tablet si autoregoleranno automaticamente.Le conseguenze immediate della fine dell’ora solare, che nelsarà ripristinata domenica 27 ottobre, sono lo slittamento indel buio e la perdita di un’ora di sonno.Da dove viene Dal 31ci sarà infatti un’ora in più di luce prima del tramonto. Proprio per risparmiare energia è stato introdotto durante la prima e la seconda Guerra mondiale ildell'ora da solare a legale. La misura è stata poi adottata definitivamente in Italia nel 1966 in un periodo di crisi energetica. La scelta di effettuare questo passaggio innotturno è motivata dalla necessità di ...

