Calcio femminile | le migliori italiane della diciannovesima giornata di Serie A Salvai

Calcio femminile - 39 mila tifosi riempiono lo Stadium per Juve-Fiorentina : Nella storia del Calcio femminile la partita del 24 marzo 2019 Juve-Fiorentina sarà ricordata per sempre come una tappa molto importante. Infatti, per la prima volta, due squadre di Serie A donna sono scese in campo all'interno di uno stadio italiano usato dal Calcio maschile. Una partita che ha visto primeggiare le padrone di casa davanti a uno Stadium quasi sold out. L'ingresso gratuito ha favorito l'arrivo di oltre 39.000 tifosi, un vero e ...

Una grande giornata per il Calcio femminile italiano : Domenica a Torino uno stadio pieno ha visto la Juventus avvicinarsi al suo secondo Scudetto consecutivo, mentre a Milano l'Inter è tornata in Serie A

Calcio femminile - Cecilia Salvai infortunata - l’Italia perde un pilastro difensivo. Le possibili alternative verso i Mondiali : E’ stata una giornata storica per il Calcio femminile italiano ieri. Il 19° turno del campionato di Serie A ci rimarrà nel cuore e nel cervello per quello che l’Allianz Stadium di Torino ha saputo regalare agli appassionati, con uno spettacolo che mai si era visto nel corso di un match del “Pallone in rosa”. La partita di cartello tra la Juventus e la Fiorentina è stato vinta dalle padrone di casa grazie ad una rete della ...

Calcio femminile - Inter promossa in Serie A. Le nerazzurre battono l’Arezzo e fanno festa : L’Inter ha conquistato la promozione nella Serie A di Calcio femminile. Le nerazzurre hanno sconfitto l’Arezzo con un roboante 6-0, hanno infilato la 17esima vittoria in altrettante partite e possono così festeggiare il salto di categoria. Le ragazze di De La Fuente, trascinate da un folto pubblico, hanno completato un percorso netto e il prossimo anno saranno tra le grandi pronte a lottare per traguardi importanti contro Juventus, ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Cecilia Salvai. Addio Mondiali per l’azzurra! : Oggi all’Allianz Stadium di Torino si è fatta la storia: per la prima volta un match del campionato di Calcio femminile di Serie A è andato in scena nell’impianto piemontese e la Juventus ha sconfitto con il punteggio di 1-0 la Fiorentina. Un risultato che, mancando tre giornate al termine del torneo nazionale, potrebbe valere il secondo Scudetto consecutivo alla squadra di Rita Guarino, tenendo conto del vantaggio di 4 punti sulle ...

VIDEO Juventus-Fiorentina 1-0 Calcio femminile - highlights e sintesi : successo bianconero davanti ai 40mila dell’Allianz Stadium : La Juventus ha sconfitto la Fiorentina per 1-0 nel match valido per al 19^ giornata della Serie A 2019 di calcio femminile e ha rafforzato il primo posto in classifica con quattro punti di vantaggio proprio sulle viola. Le Campionesse d’Italia hanno messo una concreta ipoteca sulla conquista del secondo scudetto consecutivo visto che mancano soltanto tre turni al termine della stagione ma la partita odierna non è stato importante solo per ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina 1-0 - Pedersen decide il match clou all’Allianz Stadium. Bianconere vicine al titolo tricolore : Sono andate in scena quest’oggi le ultime due partite del 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Una giornata, per certi versi, storica per il movimento delle donne del “Pallone” italiano, vista la disputa del big match tra Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium, la casa della Vecchia Signora (maschile). Uno stadio gremito in ogni ordine di posto ha accolto le due formazioni leader di questo ...

