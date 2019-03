Calcio femminile | 39 mila tifosi riempiono lo Stadium per Juve-Fiorentina

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Nella storia della partita del 24 marzo 2019sarà ricordata per sempre come una tappa molto importante. Infatti, per la prima volta, due squadre di Serie A donna sono scese in campo all'interno di uno stadio italiano usato dalmaschile. Una partita che ha visto primeggiare le padrone di casa davanti a unoquasi sold out. L'ingresso gratuito ha favorito l'arrivo di oltre 39.000, un vero e proprio record per una partita diLa partita Lo scorso sabato, laha battuto la1-0, grazie al colpo di testa della bianconera Sofie Pedersen. Un match davvero intenso che ha visto due grandi squadre competere a livelli grandiosi. La partita inizia con l'entrata in campo delle giocatrici, per la prima volta all'interno dell'Allianzdi Torino. Nonostante gli occhi lucidi di chi ha appena coronato un ...

chiellini : Oggi sarà un giorno importante per l'intero movimento del calcio femminile. Ragazze godetevi lo Stadium e... fino a… - forumJuventus : [GdS] Nuova era per il calcio femminile: #JuveFiorentina con 40mila tifosi. Alle 15 la storica partita scudetto all… - MarcelloChirico : @lVendemiale @fattoquotidiano Solo per capire: ma per voi del @fattoquotidiano ogni tanto fa qualcosa di buono pure… -