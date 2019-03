Calcio | Catalogna-Venezuela | un’amichevole con forti connotati politici Piqué pronto a

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) Una partita che più politica di questa non ci può essere. A Montilivi, lo stadio del Girona, città del leader catalano Carles Puigdemont (autoesiliato e ricercato dalle autorità iberiche) vi sarà l’amichevole traUn incontro ai limiti del paradosso perché per la prima volta una selezione di una comunità autonoma giocherà in uno spazio “FIFA” riservato alle nazionali, lanciando il guanto di sfida al governo spagnolo, volendo manifestare anche attraverso questo evento la propria indipendenza. Sul versanteno la situazione non è certo tranquilla. Il ct Rafael Dudamel si è dimesso per protestare contro le infiltrazioni politiche derivanti dai “seguaci” di Juan Guaidò, rivali del presidente Nicolas Maduro.In un clima surreale vedremo sulla panchina catalana Gerard Lopez, con un passato con il Barcellona e il Valencia di ...

filippomricci : Catalogna vs Venezuela. Tanta politica (e un po' di calcio) - nefoneri : @roberto_lamela @giu33liana È una nota marginale a questi grandi e importanti temi. Cercavo una bella t-shirt ?? con… - andrea_lapponi : RT @andrea_lapponi: Aggiornamenti dalla Catalunya – Il processo, le liste e partite di calcio #catalogna #catalonia #processoindipendentis… -