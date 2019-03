Calcio | amichevole Under 21 | Italia-Croazia 2-2 Dominio per gli Azzurrini | ma grandi

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) Un primo tempo super, una partita dominata, ma alcune disattenzioni difensive non hanno portato alla vittoria. Altro pareggio nella seconda uscita di questo 2019 per la Nazionale21 diin: arriva un 2-2 a Frosinone per glidi Di Biagio nella sfida alla. Bel gioco per la banda tricolore che sta preparando l’appuntamento dell’anno: gli Europei di categoria in casa nel mese di giugno. Troppi però gli errori: ci sono ancora alcuni mesi per lavorare e trovare la quadratura del cerchio.Inizio subito entusiasmante, si esaltano i portieri con Meret e Posavec che parano su Basic e Cutrone. Poi però èazzurro: Locatelli tira, ladevia in corner, dalla bandierina la palla è perfetta per lo stacco di Alessandro Bastoni che di testa la mette dentro al 22′. Non c’è tempo per esultare: al 26′ c’è già il ...

SerieANewsUN : ?? Serie A Genoa, per Prandelli test con l'Arenzano in vista dell'Udinese ?? Ripresa dei lavori per i rossoblù che… - Joker_x909 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Arabia Saudita-Equatorial Guinea 3-2 - fantagazzetta : #EurolegheFG ???? #Messi lascia il ritiro della Nazionale -