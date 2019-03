Calcio a 5 AMF | la Nazionale Maschile è pronta per la Coppa del Mondo AMF in Argentina

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Laè inserita nel Gruppo C con Sudafrica,e Australia. Manca meno di una settimana alla partenza dellaItalianadia 5 AMF per la prossimadelAMF Assoluta, ovvero ila 5 giocato con le Regole Originali che si disputerà dal 31 Marzo al 7 Aprile prossimo nella Città di Posadas (Regione Misiones) in(Sudamerica). La Selezione gestita dalla Federazione Italiana Football Sala, l’organismo che dal 1987 amministra e sviluppa ila 5 con le Regole Originali sarà una delle 16 Nazioni partecipanti alla rassegna mondiale e parteciperà al mondiale argentino in qualità di Vice-Campione D’Europa dopo aver sfiorato l’oro continentale nel Campionato Europeo disputato in Russia nel Maggio 2016 in finale proprio contro i padroni di casa.Gli Azzurri sono stati inseriti nel Girone C, dove ...

