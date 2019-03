Bus incendiato | parla il 13enne Ramy

"Volevo dire ti amo a Dio" - così uno dei bimbi che era sul Bus incendiato. Il servizio de Le Iene : , Fonte: IlSussidiario.net , Maria Mento Leggi NewNotizie.it, anche su Google News Segui NewNotizie.it su Instagram

Bus incendiato - Di Maio : 'Basta girarci intorno - ora la cittadinanza a Rami' : "Diamo la cittadinanza a Rami senza girarci intorno". A dichiararlo, a sorpresa, è il vicepremier Luigi Di Maio. Il ministro del Lavoro, con un post su Facebook, ha spiegato che si augura che il "ragazzino eroe" (che ha sventato il piano criminale di Ousseynou Sy), possa ottenere al più presto la cittadinanza italiana. Anche il premier Giuseppe Conte si è detto d'accordo, mentre il ministro dell'Interno Matteo Salvini, più cauto, ha ribadito che ...

AutoBus incendiato Milano - Rami e Adam : “Vogliamo fare i carabinieri” : Autobus incendiato Milano, Rami e Adam: “Vogliamo fare i carabinieri” I due ragazzi eroi, che per primi hanno chiamato il 112 durante il sequestro dell'Autobus da parte di Ousseynou Sy , hanno confessato il loro sogno: hanno ricevuto i cappelli dell'Arma dai militari. I carabinieri: "Sono stati bravissimi a darci le ...

AutoBus incendiato Milano - Ramy e Adam : "Vogliamo fare i carabinieri" - Sky TG24 - : I due ragazzi eroi, che per primi hanno chiamato il 112 durante il sequestro dell'Autobus da parte di Ousseynou Sy , hanno confessato il loro sogno: hanno ricevuto i cappelli dell'Arma dai militari. I ...

Bus incendiato - Ramy e Adam in tv : "Vogliamo fare i carabinieri" : Fabio Fazio con Luciana Littizzetto 'A che tempo che fa' su Raiuno hanno ospitato Ramy e Adam , i due piccoli eroi del bus incendiato a San Donato Milanese , che per primi hanno chiamato i carabinieri ...

AutoBus incendiato Milano - Ramy e Adam : “Vogliamo fare i carabinieri” : Autobus incendiato Milano, Ramy e Adam: “Vogliamo fare i carabinieri” I due ragazzi eroi, che per primi hanno chiamato il 112 durante il sequestro dell'Autobus da parte di Ousseynou Sy , hanno confessato il loro sogno: hanno ricevuto i cappelli dell'Arma dai militari. I carabinieri: "Sono stati bravissimi a darci le ...

Bus incendiato - 12ENNE URLA "DIO TI AMO"/ Video Iene "Gli avevo chiesto di salvarci" : Bus dirottato e INCENDIATO a Milano, ragazzo fuggendo URLA: "Dio ti amo". Video, a Le Iene spiega: "Quando ci siamo salvati volevo ringraziarlo"

Bus incendiato - ragazzo urla : "Dio ti amo"/ Video Le Iene : "Volevo ringraziarlo" : Bus dirottato e incendiato a Milano, ragazzo fuggendo urla: "Dio ti amo". Video, a Le Iene spiega: "Quando ci siamo salvati volevo ringraziarlo"

AutoBus incendiato Milano - Dybala invita Rami allo stadio : Sei un eroe | : L'attaccante argentino della Juventus ha inviato un audio a uno dei ragazzini-eroi del bus dato alle fiamme nel Milanese: "Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe ...

AutoBus incendiato Milano - avvocato autista : no ricorso per carcere Sy - : "Non lo ritengo opportuno", dice il legale dopo che il gip ha confermato la prigione per l'uomo che ha sequestrato e incendiato un bus con 51 ragazzi. Ha aggiunto: l'istanza per perizia psichiatrica ...

AutoBus incendiato Milano - avvocato autista : no ricorso per carcere Sy : Autobus incendiato Milano, avvocato autista: no ricorso per carcere Sy “Non lo ritengo opportuno”, dice il legale dopo che il gip ha confermato la prigione per l’uomo che ha sequestrato e incendiato un bus con 51 ragazzi. Ha aggiunto: l'istanza per perizia psichiatrica non sarà presentata a breve. Domani incontro tra studenti e ...

Paulo Dybala : audio a Ramy - il 14enne dell'autoBus incendiato a Milano : 'Sei un eroe' : Da Madrid a Milano, un messaggio recapitato da un campione affermato a un suo piccolo fan. Direttamente dal ritiro della nazionale argentina, dove la

AutoBus incendiato Milano - Dybala invita Ramy allo stadio : Sei un eroe - : L'attaccante argentino della Juventus ha inviato un audio a uno dei ragazzini-eroi del bus dato alle fiamme nel Milanese: "Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe ...

AutoBus incendiato Milano - Dybala invita Ramy allo stadio : Sei un eroe : Autobus incendiato Milano, Dybala invita Ramy allo stadio: Sei un eroe L’attaccante argentino della Juventus ha inviato un audio a uno dei ragazzini-eroi del bus dato alle fiamme nel Milanese: “Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe conoscerti e parlare con te. Sei davvero un ...