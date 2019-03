Brexit | studenti italiani in fuga da Londra «Troppe incertezze | meglio Parigi o

"Continuare a far venire gli studenti europei in Scozia". La contromossa di Edimburgo alla Brexit : "Gli studenti e il personale dell'Ue sono una parte essenziale della vita dei nostri campus e siamo determinati a continuare a farli venire in Scozia". La mossa anti Brexit per gli studenti europei arriva dal governo di Edimburgo. La Scozia ha in serbo alcune mosse per permettere ai cittadini dell'Ue di continuare studi e lavori presso college, università e le altre organizzazioni di ricerca scozzese.Confermato il sostegno agli studenti ...