Brexit | May vacilla sempre di più | tra i papabili favorito Gove La Gran Bretagna è

ilfogliettone

(Di lunedì 25 marzo 2019) La Primo ministro Theresa May ha presieduto questa mattina una cruciale riunione dirno per aggiornare i suoi ministri sulla sua strategia didopo un fine settimana quasi disastroso cominciato con la oceanica marcia di Londra per un secondo referendum e terminato con la notizia - poi smentita - del Sunday Times di un complotto per farla dimettere di almeno sei suoi ministri e un incontro nella sua residenza di campagna di Chequers con ieers più irriducibili fra cui Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg e Iain Duncan Smith, che sono rimasti arroccati sulla loro opposizione al deal siglato dalla premier con Bruxelles.E anche se alcuni dei ministri indicati come "traditori" e come suoi potenziali successori - fra cui quello dell'Ambiente Michaele il vice premier de facto David Lidington - le hanno nel pomeriggio di ieri ribadito il loro sostegno - oggi, riferisce la ...

Agenzia_Ansa : Oltre 5 milioni di firme per la revoca della #Brexit. May convoca 'riunione di crisi' con i vertici dei Tory - Corriere : Un milione in piazza contro la Brexit: «May, serve un nuovo referendum» | Foto - vittoriozucconi : Quattro milioni + marciano a Londra per chiedere un nuovo referendum anti Brexit, dopo l'immondo casino creato dal… -