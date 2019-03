Brexit | così l’Europa si prepara allo scenario del «no deal»

Camera - il deputato 5 stelle parla di Brexit ma scivola sulla pronuncia. E così Westminster diventa “Westmainster” : Scivolone del deputato del Movimento 5 stelle alla Camera, Riccardo Olgiati, che parlando di Brexit in Aula pronuncia male Westminster, trasformandola in “Westmainster” L'articolo Camera, il deputato 5 stelle parla di Brexit ma scivola sulla pronuncia. E così Westminster diventa “Westmainster” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Brexit - il capo negoziatore Barnier : <br> "Rischio di 'No Deal' mai stato così grande" : Il francese Michel Barnier, capo negoziatore dell'UE per la Brexit, oggi ha commentato il voto di ieri della Camera dei Comuni britannica che ha bocciato il nuovo accordo raggiunto da Theresa May e ha detto che il "il voto di ieri sera prolunga e aggrava una grande incertezza e "il rischio No Deal non è mai stato così grande", chiedendo di non sottovalutarlo. Barnier ha aggiunto:"Invitiamo in modo solenne tutte le parti interessate a ...

Brexit - la provocazione di Theresa May : “Vogliamo un secondo referendum?”. E la Camera dei Comuni reagisce così : La Camera dei Comuni britannica ha appena bocciato, per la seconda volta, l’accordo sulla Brexit patrocinato dal governo Tory, quando la prima ministra Theresa May prende la parola. In un passaggio del suo discorso, sfida i membri della Camera bassa del Parlamento: “Che cosa vogliamo fare ora, un secondo referendum?”. L'articolo Brexit, la provocazione di Theresa May: “Vogliamo un secondo referendum?”. E la Camera dei ...

Così il People’s Vote prova a ribaltare la Brexit ai Comuni inglesi : Roma. Il fronte anti Brexit del People’s Vote è stato rivitalizzato dalla conversione di Jeremy Corbyn, leader del Labour, alla loro causa, ma ancora non ha vinto la propria battaglia esistenziale: il secondo referendum sulla Brexit. “Corbyn potrebbe avere facilitato la partenza dal Mar Rosso, ma an

Sky - la giornalista si spoglia in diretta per protesta contro la Brexit : “Così verrò ascoltata”. Il video fa il giro del mondo : Voleva far sentire la sua voce sulla Brexit, invece tabloid e media vari non parlano che di lei e del suo decolté. Si è rivelato un po’ un’arma a doppio taglio il mezzo striptease esibito in diretta – in effetti forse simulato – da Rachel Johnson, nota giornalista televisiva britannica e sorella dell’ex ministro Boris Johnson, durante la puntata andata in onda ieri di un talk-show di SkyNews – ‘The ...

Brexit - scontro Londra-Ue. Tusk : "Inferno per chi l'ha voluta così" : Ora lo scontro fra Unione europea e Gran Bretagna si fa durissimo. Alla vigilia della visita di Theresa May a Bruxelles, Donald Tusk si è lanciato in una dichiarazione che ha scatenato l'ira di profonda. Secondo il presidente del Consiglio europeo, c'è un "posto speciale all'inferno" per chi ha promosso la Brexit senza aver concepito un piano per portarla a termine."Mi chiedo a cosa somigli quel posto speciale all'inferno per coloro che hanno ...

Juncker avverte May : così aumenta il rischio di una Brexit disordinata : BRUXELLES - Come prevedibile l'establishment comunitario ha respinto la richiesta britannica di rivedere l'accordo di divorzio, e in particolare il paracadute irlandese che deve servire a evitare il ...