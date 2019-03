Brand Festival | dal 29 marzo al 5 aprile a Jesi la terza edizione

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Manca davvero poco all'inizio del primodedicato all'identità, il, giunto alla, in programma dal 29al 5nella città di. Una settimana di dibattiti, workshop ed eventi. Si parlerà di, impresa, cultura, territorio e comunicazione. 8 tematiche da approfondire, con eventi ed esperti. Otto giornate ricche di appuntamenti per imparare, conoscere, scambiare opinioni e arricchire la propria conoscenza.Un’opportunità per lasciarsi ispirare, contaminare e dialogare insieme Questa manifestazione è uno dei tanti appuntamenti che ha resoun luogo di riferimento per eccellenza da tre anni a questa parte. Sul palco del Teatro Pergolesi si alternano gli interventi straordinari di chi pensa, scrive, agisce e insegna un punto di vista inedito. Uomini e donne che portano auno sguardo nuovo sul mondo, per ispirare e attivare ...

