Braga | incapacità giunta Raggi sotto occhi di tutti | Roma non merita altro fallimento

(Di lunedì 25 marzo 2019)– “Ieri un nuovo incendio ad un impianto di trattamento rifiuti nella capitale: dopo il Tmb Salario ad andare a fuoco e’ l’impianto Ama di Rocca Cencia. Grazie all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile l’incendio e’ stato domato, ma resta la preoccupazione per l’impatto sulla qualita’ dell’aria e la salute dei cittadini. Questo nuovo incendio purtroppo mette a nudo tutta la responsabilita’ della, che in questi anni di governo della citta’ non ha saputo proporre nessuna soluzione concreta alla fragilita’ del ciclo dei rifiuti della Capitale”. Lo dichiara Chiara, capogruppo Pd in Commissione ‘Ecomafie’ assieme ai colleghi Pd della commissione.“La Commissione Ecomafie nella scorsa Legislatura aveva gia’ fotografato una ...

