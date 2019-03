Bottas | “Il punto extra può fare la differenza”

F1 – Test Barcellona - Bottas mette in guardia Hamilton : “il mio obiettivo è battere Lewis e vincere il titolo” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa prima di scendere in pista in quest’ultimo pomeriggio di Test, svelando il suo obiettivo per il Mondiale del 2019 Un contratto in scadenza alla fine della stagione, una macchina competitiva e l’ombra di Ocon pronta ad allungarsi. Il 2019 di Valtteri Bottas non sarà semplicissimo, il pilota finlandese infatti sarà chiamato ad un pronto riscatto dopo il deludente 2018, con ...