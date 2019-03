Bosch e Progetto Genova | studenti pronti a ripartire

Smart cities - c’è un progetto a Milano per la sostenibilità dei vostri edifici. Dimenticate i Boschi verticali : Il termine Smart cities ho cominciato a sentirlo (e ne ho anche scritto) nel 2012. Fin troppo il termine Smart cities è spesso associato a una strategia di green-washing (fare vedere che si vuole bene all’ambiente, stile “abbracciamo gli alberi”) in aggiunta a una serie di aziende che vogliono vendere roba nuova a carico della cittadinanza. Sono rimasto quindi sorpreso quando tra la valanga di mail, tweet, like etc. mi è apparso un ...