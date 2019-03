Bonus libri di 1000 euro per le famiglie, la proposta di legge per promuovere la lettura (Di lunedì 25 marzo 2019) La proposta di legge del deputato di Forza Italia Gigi Casciello prevede la "possibilità per le famiglie di portare in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi le spese sostenute per acquisto dei libri fino a un massimo di 600 euro l'anno, incrementati di 400 euro spesi per i libri scolastici"Continua a leggere



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di lunedì 25 marzo 2019) Ladidel deputato di Forza Italia Gigi Casciello prevede la "possibilità per ledi portare in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi le spese sostenute per acquisto deifino a un massimo di 600l'anno, incrementati di 400spesi per iscolastici"Continua areProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Adnkronos : Bonus fino a 1.000 euro per i libri, la proposta - fanpage : Bonus libri di 1000 euro per le famiglie, la proposta di legge per promuovere la lettura - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Bonus fino a 1.000 euro per i libri, la proposta -