Bolsonaro | non siamo paradiso per banditi

Brasile : Bolsonaro - 'Sul clima non devo nulla al mondo' : 'Ma alla fine dei conti, il Brasile non deve nulla al mondo in relazione alla salvaguardia dell'ambiente'. Polemico contestatore dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e spesso ai ferri ...

Marielle Franco non è più sola - ora siamo migliaia. E faremo resistenza al governo Bolsonaro : Sono una donna e vivo in Brasile da dieci anni. Sono arrivata qui nel periodo in cui tutto sembrava possibile, quando nei pensieri di molti c’era la certezza che gli anni di buio sarebbero rimasti per sempre nel passato. Quando i figli di domestiche cominciarono ad entrare all’università, quando arrivò il primo uomo nero con i dreadlocks (il cantante Gilberto Gil) al Ministero della Cultura, quando le terre semiaride del Nord Est cominciarono a ...