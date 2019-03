Bologna | il mistero dei fratellini precipitati | i corpi non sono caduti sotto il balcone

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Sichiusi nel silenzio del loro dolore i genitori di David e Benjamin, i duedi 14 e 11 annidalall’ottavo piano di un condominio popolare a. La coppia, di origine keniana, resta in casa, rifiutandosi di parlare con chiunque venga a trovarli, perfino col loro parroco. Sabato scorsostati a lungo ascoltati dalla polizia: Lilian, la madre 39enne, non era nell’appartamento. Si trovava insieme ai due figli più piccoli nel negozio di parrucchiera dove lavora. Era invece presente Nathan, il padre, che, durante gli interrogatori, ha fornito agli inquirenti una versione dei fatti giudicata “compatibile con l’ipotesi di una disgrazia”. L’uomo, un operatore sanitario 43enne, nato a Idsowe in Kenya, ha raccontato di aver punito i due figli, obbligandoli a rimanere nell’abitazione, perché non gli avevano riportato i cinque euro del resto della spesa. ...

