BMW iX3 - Proseguono i collaudi della Suv elettrica

quattroruote

(Di lunedì 25 marzo 2019) Un prototipoBMW iX3, varianteSuv tedesca, è stato sorpreso dai fotografi durante una sessione di test in condizioni climatiche particolarmente rigide, nei pressi del circolo polare artico. Dopo aver condotto una serie di messe a punto su strade convenzionali, gli ingegneri bavaresi hanno scelto, come da prassi, una location adatta a monitorare il funzionamentotrazione su fondi a bassa aderenza. Il freddo, inoltre, rappresenta un valido banco di prova per calibrare al meglio il sistema di gestione dell'energia, osservare il comportamento dellimpianto frenante e lefficacia dei controlli elettronici.Design tradizionale. Le scritte ben visibili sulle fiancate e al posteriore non lasciano dubbi e confermano che si tratta di un'emissioni zero. Dal punto di vista stilistico, le immagini odierne mostrano un muletto con sembianze molto simili a quelle del recente ...

Antonio05708777 : RT @quattroruote: #BMW iX3, proseguono i collaudi della nuova #elettrica di Monaco: ecco le #foto spia - quattroruote : #BMW iX3, proseguono i collaudi della nuova #elettrica di Monaco: ecco le #foto spia -