Bianca Guaccero | Mia figlia mi ricorda che l' amore vero esiste | L' INTERVISTA

Bianca Guaccero e gli attacchi di panico : «Cominciati a 14 anni - ne sono uscita grazie a Nicola Ventola». Lei replica : «Prendere le parole e montarle a piacimento» : “A 14 anni ho cominciato a soffrire di attacchi di panico”, Bianca Guaccero, attrice, conduttrice della trasmissione di Rai 2 “Detto Fatto” e mamma della piccola Alice, nata dal suo relazione con l’ex marito, il regista Dario Acocella, racconta del problema che ha avuto sin da giovane e come è riuscita a superarlo. Bianca infatti ha scritto un libro, “Il tuo cuore è come il mare”, in cui racconta il suo passato: “E’ difficile da spiegare – ...

Bianca Guaccero sugli attacchi di panico : "Ne sono uscita grazie a Nicola Ventola". Poi arriva la replica della conduttrice : La conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero ha pubblicato un libro, Il tuo cuore è come il mare, del quale Gente ha anticipato alcune parti. La presentatrice di Bitonto ha rivelato di avere avuto un problema durante la sua adolescenza. “Ho iniziato ad avere attacchi di panico a 14 anni. Difficile da spiegare, è come avere una fortissima paura improvvisa ma non di qualcosa in particolare... un'azione semplice e normale come uscire di casa a ...

Altro che "Campobasso mi sembra un posto sfigato" : Johayda Herrera a Rai 2 con Bianca Guaccero : La chef dominicana ospite della trasmissione 'Detto fatto'. sembrano lontani i tempi in cui il giudice di 'Masterchef' Joe Bastianich l'aveva ironicamente presa, dando il via ai tormentoni sul Molise ...

Incidente domestico per Bianca Guaccero che finisce in ospedale : La conduttrice tv Bianca Guaccero si è presentata in trasmissione “A Detto fatto” con una mano fasciata e i followers che non l’avevano ancora vista su “Instagram” si sono preoccupati. La Guaccero ha raccontato che le hanno messo dei punti dopo una disavventura tra le mura di casa. «Se mi chiedete il motivo della mano fasciata, stavo lavando i piatti e mi sono fatta male. Mi hanno messo anche cinque punti», ha rivelato ...

Detto Fatto - diretta maledetta per Bianca Guaccero : cinque punti di sutura - ridotta così : Piccolo incidente domestico per la conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero. Nella puntata di martedì 19 marzo la presentatrice è apparsa in studio con una mano fasciata. Lei stessa ha poi spiegato a Giovani Ciacci, suo braccio destro nel programma da ormai sette mesi, e al pubblico, cosa le fosse