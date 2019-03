Basket | Italia candidata a ospitare gli Europei 2021 Sette le nazioni in lizza | tutte

Basket - i migliori italiani della 23a giornata di Serie A1. Aradori risponde presente - Mussini e Cervi fondamentali per Reggio Emilia : Qualche protagonista usuale, qualcun altro diverso: il sunto della giornata italiana nel 23° turno di Serie A è tutto qui, anche in ragione della differente complessità di svariati scontri per quel che concerne la classifica. A prendersi la palma di migliore italiano è Pietro Aradori, decisivo nella vittoria della Virtus Bologna sulla VL Pesaro nell’anticipo del sabato: per lui 19 punti, 5 rimbalzi e 3 assist per 17 di valutazione in un ...

Coppa Italia - Basket : Amicacci Giulianova conquista il podio : CRONACA DELLA PARTITA Grande partenza della Santo Stefano che mette in crisi gli avversari con un'intensa pressione difensiva e si porta in fuga trascinata dai canestri di uno scatenato Mehiaoui, 25-...

Basket - Danilo Gallinari : “Ai Mondiali l’Italia può arrivare fino in fondo - siamo un gruppo che non deve più porsi dei limiti” : Danilo Gallinari e i suoi Los Angeles Clippers stanno disputando una gran stagione nella NBA: il cestista italiano ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale l’azzurro ha parlato della sua annata e del forte desiderio di giocare i Mondiali con l’Italia, dicendosi disponibile ad essere convocato. Annata d’oro per Gallinari: “Non so se sia la mia stagione migliore, certo è una delle migliori, la ...

Basket - Mondiali 2019 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. La Serbia fa paura - meno Filippine e Angola : Lo scorso fine settimana l’Italia ha conosciuto quali saranno le sue avversarie nella prima fase dei Mondiali di Basket in Cina. La rassegna iridata comincerà il 31 Agosto e gli azzurri se la vedranno con Serbia, Filippine ed Angola. Un sorteggio sicuramente favorevole alla squadra di Meo Sacchetti, che ha l’occasione di qualificarsi per gli ottavi di finale (passano le prime due). La favorita per il primo posto è sicuramente la ...

Basket : la strada verso il Mondiale comincia da Pinzolo. Il programma estivo dell’Italia : L’Italia comincerà il suo cammino Mondiale il 23 Luglio da Pinzolo, sede del primo ritiro estivo per la Nazionale di Meo Sacchetti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri si ritroveranno un mese prima dell’inizio della rassegna iridata in Cina, che partirà il 31 Agosto e che ha visto l’Italia essere sorteggiata nel girone della prima fase con Serbia, Filippine ed Angola. Il primo torneo di preparazione per gli ...

Basket femminile - le migliori italiane della 22a giornata di Serie A1. Nicole Romeo sempre più protagonista - De Pretto mantiene Venezia in testa : Andiamo ad analizzare quali sono state le migliori giocatrici italiane della 22a giornata della Serie A1 di Basket femminile. Nicole Romeo: la giornata di riposo osservata la scorsa settimana non ha interrotto lo strepitoso momento di Ragusa La vincitrice della Coppa Italia domina contro Battipaglia e Nicole Romeo, arrivata in Sicilia soltanto a gennaio, si dimostra ancora una volta un vero e proprio valore aggiunto. L’italo-australiana ...

Basket - i migliori italiani della 22a giornata di Serie A. Tonut si mette sulle spalle Venezia - Crosariol ancora efficace - ok gli azzurri di Brescia : Nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A, per una volta, si può anche ragionare oltre il puro discorso di quella voce statistica che si chiama valutazione, in ragione di quanto accaduto sul campo. Il riferimento, chiaramente, è a quanto successo al Mediolanum Forum di Assago, con Venezia in grado di battere Milano su quello che, ad oggi, è l’unico parquet che ospita l’Eurolega nello Stivale. Fa piacere, in sostanza, ...

Calendario Mondiali Basket 2019 : programma - orari e tv. Le date di tutte le partite - c’è l’Italia : I Mondiali 2019 di basket si giocheranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, le migliori 32 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del titolo. La formazioni partecipanti alla rassegna iridata sono state suddivise in otto gruppi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta, le prime due classificate accederanno alla seconda fase a gironi poi a seguire incomincerà la fase a eliminazione diretta a ...

Basket - Mondiali 2019 : analisi sorteggio. Italia - è andata bene. Le avversarie e il possibile cammino degli azzurri : A poche ore di distanza dal sorteggio dei Mondiali, si può dire che all’Italia sia andata, se non del tutto bene, quasi per niente male. L’incrocio con la Serbia è ormai una costante degli ultimi anni azzurri: basti dire che, negli ultimi quattro Europei, c’è sempre stato almeno un Italia-Serbia, sempre perso dagli azzurri. Si temeva un girone con il Canada e con una tra le mai semplici Nigeria e Senegal, invece sono arrivate ...

Basket - Mondiali 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Si disputeranno quest’estate i Mondiali di Basket maschile 2019, che approderanno in Cina dal 31 agosto al 15 novembre, snodandosi attraverso otto città del Paese più popoloso del mondo. L’Italia, nel sorteggio di poche ore fa, è stata sorteggiata con Serbia, Filippine e Angola. Se la Nazionale che ha raggiunto la finale iridata 2014, olimpica 2016 ed europea 2017 non sembra la vera rivale degli azzurri per il passaggio del turno, la ...

