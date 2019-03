Basket femminile - le migliori italiane dell’ultima giornata di Serie A1. Milazzo top scorer - Keys protagonista con San Martino di Lupari : Ultima giornata della stagione regolare della Serie A di basket femminile. Andiamo a vedere quali sono state le migliori azzurre di questo turno. Ilaria Milazzo: top scorer azzurra della giornata con 19 punti. La bella prestazione della play azzurra, che ci aggiunge anche 8 assist e 6 rimbalzi (28 di valutazione), però, non è bastata alla Fiat Torino a centrare i playoff. Serviva una grande impresa alle piemontesi per battere Ragusa e ...

Basket femminile - 20a giornata Serie A1 2019 : Venezia cade a San Martino di Lupari - Schio chiude al comando la stagione : Ultima giornata della regular season e ultimi verdetti per la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La notizia più sorprendente riguarda senza dubbio la sconfitta di Venezia, che ha ceduto la prima posizione a vantaggio di Schio dopo aver condotto il campionato sin dalle prime fasi. San Martino di Lupari è riuscita a difendere la quarta posizione dall’assalto di Broni proprio grazie al successo contro la formazione veneta, mentre in coda ...

Basket femminile - ultima giornata Serie A1 2019 : Venezia e Schio lottano per il primato : ultima giornata della stagione regolare della Serie A1 di Basket femminile. Da decidere c’è ancora chi chiuderà al primo posto e avrà il fattore campo a suo vantaggio per tutti i playoff. Il duello è quello tra la Reyer Venezia ed il Famila Schio, distanti due punti a quaranta minuti dalla fine. A Venezia basta vincere, ma non sarà un compito facile per la capolista, visto che si troverà ad affrontare il derby veneto contro la Fila San ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : Schio non ingrana mai - l’andata della semifinale è del Nadezhda. Tra sette giorni ritorno a Orenburg : Nell’ultimo turno di Eurolega, questo stesso incontro era terminato con un fragoroso successo di Schio (82-50): questa volta, nell’andata delle semifinali di EuroCup, a prevalere è il Nadezhda di Orenburg, che s’impone con un 61-67 che avrebbe potuto assumere dimensioni ancora maggiori, visto l’andamento dell’incontro. Non bastano al Famila i 24 di Allie Quigley e i 13 di Jantel Lavender, mentre il Nadezhda fa ...

Valentina Vignali inaugura le Final Eight - Campobasso diventa epicentro del Basket femminile : Una serata che ha visto accorrere centinaia di spettatori che hanno potuto ammirare gli spettacoli di danza ma anche di freestyle. A battezzare l'evento Valentina Vignali, famosa modella nonché ...

Canegrate - insulti razzisti durante la partita di Basket femminile : Canegrate, Milano,, 19 marzo 2019 - I nsulti razzisti contro la giocatrice di colore di pallacanestro della Team 86 Villasanta in trasferta sul campo di Canegrate. Vittoria amara per le giocatrici ...

Basket femminile - le migliori italiane della 22a giornata di Serie A1. Nicole Romeo sempre più protagonista - De Pretto mantiene Venezia in testa : Andiamo ad analizzare quali sono state le migliori giocatrici italiane della 22a giornata della Serie A1 di Basket femminile. Nicole Romeo: la giornata di riposo osservata la scorsa settimana non ha interrotto lo strepitoso momento di Ragusa La vincitrice della Coppa Italia domina contro Battipaglia e Nicole Romeo, arrivata in Sicilia soltanto a gennaio, si dimostra ancora una volta un vero e proprio valore aggiunto. L’italo-australiana ...

Basket femminile - 22a giornata Serie A1 2019 : Venezia travolge Empoli - Schio fatica ma supera Sesto San Giovanni. Lucca ipoteca il sesto posto : Tutto secondo le attese nella 22a giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile, penultimo turno prima del termine della stagione regolare. Venezia ha superato agevolmente Empoli e si trova ad un solo successo dalla certezza della prima posizione, Schio invece ha tenuto aperta qualche speranza di sorpasso vincendo a fatica contro sesto San Giovanni. Ragusa ha continuato la propria striscia di successi travolgendo Battipaglia, mentre San ...

Basket femminile - 22a giornata Serie A1 2019 : trasferte insidiose per Venezia e per Schio nel penultimo turno prima dei playoff : Prosegue il serrato duello a distanza tra Venezia e Schio per la testa della classifica alla vigilia della 22a giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Le due formazioni venete si contendono il primato quando restano soltanto due partite al termine della regular season, con la squadra allenata da Andrea Liberalotto che conserva due punti di margine e con le ragazze di Pierre Vincent che sperano in un passo falso delle avversarie ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : Schio rimonta in trasferta il Cukurova e vola in semifinale con una gran prova di squadra! : Schio ce la fa e compie quella che è a tutti gli effetti un’impresa: rimonta il 75-79 subito all’andata, espugna Mersin battendo il Cukurova Basketbol per 73-81 e si qualifica per le semifinali di EuroCup 2018-2019. Il Famila può dunque continuare la sua campagna europea, e lo fa con una gran prova di squadra, in cui ognuna riesce a dare il proprio contributo sfruttando le proprie migliori caratteristiche. In particolare, da parte ...

Basket femminile - le migliori italiane della 21a giornata di Serie A1. Ilaria Milazzo indomita - ma il premio del coraggio è di Giulia Gatti : Come già in più di un’occasione nel corso della stagione, l’Italia mostra gli artigli in questa ventunesima giornata della Serie A1 di Basket femminile (che però non è la penultima, ma la terzultima, a causa dello spostamento della ventesima al 24 marzo). Diverse, infatti, sono le prestazioni da rimarcare, ma ce n’è una che, più di tutte, va apprezzata non già per i numeri in quanto tali, ma soprattutto perché chi l’ha ...

Basket femminile - l'under 18 Bfb asfalta Rivoli : Dopo una settimana di pausa, ancora una vittoria di larga misura per le giovani laniere in Coppa Piemonte. Vittima alla Palestra Salesiani, domenica mattina, Conte Verde Rivoli che perde 73 a 49. ...

Basket femminile - 21a giornata Serie A1 2019 : Venezia accoglie Sesto San Giovanni per la rivincita - Schio attende Broni e spera nel sorpasso : Archiviata la spettacolare rassegna delle Final Eight della Coppa Italia, riprende domenica 10 marzo con la 21a giornata il campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La 20a giornata, che avrebbe dovuto andare in scena lo scorso fine settimana, sarà in realtà recuperata a fine marzo e chiuderà di fatto la regular season. Restano infatti soltanto tre partite alla conclusione della prima parte della stagione, al termine delle quali sarà ...