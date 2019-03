Basket | 23a giornata Serie A 2019 | Reggio Emilia vince lo scontro salvezza con Pistoia

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) La Grissin Bonottiene due punti decisivi in chiavedopo aver sconfitto nel posticipo della 23al’Orioraper 80-76. Nellodiretto tra le ultime della classifica a festeggiare è la squadra di coach Pillastrini, che riesce a ribaltare anche la differenza canestri. Due punti che possono risultare fondamentali a fine campionato per, mentre una sconfitta pesantissima cheche ora vede la retrocessione avvicinarsi sempre di più.Perottima prestazione di Michael Dixon, che ha sfiorato la doppia doppia con 21 punti ed 8 assist (33 di valutazione, ma importanti sono stati anche i 14 punti di Riccardo Cervi. A, invece, non sono bastati i 29 punti di Tony Mitchell, che ha provato a tenere in partita i toscani fino all’ultimo.Un match tiratissimo con entrambe le squadre che hanno lottato ...

