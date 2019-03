Basilicata | vince il Centrodestra Male i Cinque stelle

Basilicata - le elezioni regionali in diretta. Vince il centrodestra. Bardi : «Momento storico». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Elezioni Basilicata : Destra vincente e crollo M5s - atto terzo : E tre. Il centroDestra vince anche il terzo test elettorale dell'era del governo gialloverde. Dopo Abruzzo e Sardegna, anche la Basilicata: terra dove il centroDestra non ha mai conquistato l'amministrazione regionale. Finora. Vince il candidato di Forza Italia, l'ex generale della guardia di finanza Vito Bardi, sostenuto da cinque liste ma soprattutto dal carisma di Matteo Salvini, nelle ultime due settimane praticamente sempre presente in ...

Energia : ENEA vince bando da 5 milioni della Regione Basilicata per lo sviluppo della bioraffineria e della chimica verde : Rafforzare le attività di ricerca e sviluppo di biocarburanti e di biolubrificanti innovativi, di biometano e syngas per applicazioni energetiche di frontiera. È questo l’obiettivo del progetto del valore di circa 10 milioni di euro, cofinanziato da ENEA e Regione Basilicata per potenziare ed ampliare la Piattaforma Integrata per la bioraffineria e la chimica verde (PIBE) attiva presso il Centro ricerche ENEA di Trisaia (MT). L’ENEA ha infatti ...