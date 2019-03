Basilicata | Speranza | sconfitta fa male | ora costruire alternativa

Basilicata : domani Fornaro - Paolucci e Speranza a Potenza per chiusura campagna : domani , venerdì 22 marzo, a Potenza , alle 10.30 al Parco Mondo in Parco dell'Europa unita si svolgerà la conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale della lista 'Progressisti per la Basilicata ' a sostegno di Carlo Trerotola. Interverranno tra ...

Basilicata : centrosinistra cerca sintesi in extremis - Pittella vede Speranza : Roma, 20 feb. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - Si riaprono i giochi nel centrosinistra per le regionali in Basilicata. Lavori in corso per riuscire a trovare in extremis una candidatura unitaria. Ieri sera il ritiro di Carmen Lasorella, candidata civica sostenuta da Mdp, ha aperto la strada a un ul