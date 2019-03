Basilicata | Salvini esulta ' Ora si cambia l Ue Non vado all incasso | orizzonte di 4

Il PD perde la Basilicata dopo 24 anni - ma Zingaretti è contento : "Siamo prima alternativa a Salvini" : Vito Bardi di Forza Italia è il nuovo presidente della Regione Basilicata, che dopo 24 anni sfugge dalle mani del Partito Democratico. La coalizione di Bardi ha ottenuto il 42,40% delle preferenze, contro il 32,94% del candidato del PD, Carlo Trerotola, sostenuto da ben 7 liste. Il partito che ha preso più voti in Basilicata è il Movimento 5 Stelle, con il 20,36%, mentre la Lega ha chiuso al 19,29%. Se si confrontano i dati con l’ultima ...

Elezioni Basilicata - Pd e cinquestelle bravissimi a premiare Salvini : E così malinconicamente registriamo la terza vittoria consecutiva del destra-centro a trazione leghista nelle Elezioni regionali in Basilicata, dopo Abruzzo e Sardegna anche nella fu rossa ora regione dei basilischi, s’insediano le sturmtruppen del “Capitano” che raccoglie copiosi consensi come pomodori maturi nel Meridione che solo un anno fa gli era ancora ostile e lontano. A chi e a cosa dobbiamo ascrivere questa travolgente vittoria? Alla ...

Basilicata - csx sconfitto. Zingaretti : 'Noi alternativa a Salvini' - : La coalizione è arrivata seconda con il 32,85%, a dieci punti dal centrodestra. "Abbiamo perso con dignità", dichiara il candidato Carlo Trerotola. I renziani attaccano: "Esultiamo per il secondo ...

Basilicata - vince il centrodestra | Bardi batte Trerotola : "Fatta la storia" | Salvini : "Noi e M5s siamo ancora maggioranza" : Dopo Abruzzo e Sardegna, terza vittoria consecutiva per il centrodestra alle Regionali. Berlusconi esulta su Twitter. Male i Cinquestelle, che comunque restano prima forza politica, e, anche, il Pd che si consola con le liste civiche "democratiche"

Basilicata al centrodestra - vince Bardi. Salvini : «7 a 0 alla sinistra». Di Maio : M5S prima forza - nessun crollo : Il centrodestra vince anche in Basilicata. Quando mancano ormai poche sezioni (ne sono state scrutinate 662 su 681), il candidato governatore della Basilicata per il centrodestra Vito Bardi...

