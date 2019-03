Basilicata | il centrodestra vince le regionali | M5s dimezza i voti delle politiche

vanityfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) Dopo Abruzzo e Sardegna, anche lava al. La regione era guidata dal centrosinistra da 24 anni, ma lo scandaloche ha portato all’addio dell’ex governatore Pittella ha pesato molto come la questione ambientalista sull’estrazione del petrolio in regione. Già a metàsezioni scrutinate il candidato governatore Vito Bardi delera avanti con oltre il 42%preferenze. Carlo Trerotola del centrosinistra è secondo, sotto il 35%. Non bene il Partito democratico, che si ferma all’8,5%.rispetto alleil Movimento 5 stelle che lotta comunque per essere primo partito con la Lega, entrambi fra 18 e 19 per cento. In rialzo l’affluenza, al 53,58%.A due terzisezioni scrutinate il risultato era consolidato. Ilin vantaggio di oltre 8 punti sul centrosinistra: Bardi è al 42.7%; Trerotola al ...

