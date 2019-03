Basilicata | centrodestra verso il successo | Bardi batte Trerotola | staccato il M5s

Elezioni regionali in Basilicata : centrodestra vede la vittoria : Le prime proiezioni delle Elezioni regionali in Basilicata, riferite da Antonio Noto su Rai 2, danno in vantaggio Vito Bardi, candidato del centrodestra con il 41,4% delle preferenze. Segue Carlo Trentola, della coalizione di centrosinistra, con il 33,9%. Dietro Antonio Mattia del Movimento 5 Stelle che si attesta al 20%. Valerio Tramutoli, della lista civica di "Basilicata Possibile", quarto nella corsa alla carica di governatore della regione ...

Elezioni Basilicata - prima proiezione Rai : Bardi (centrodestra) al 41 - 4. Trerotola (centrosinistra) al 33 - 9%. M5s arretra al 20 : È iniziato lo spoglio delle Regionali in Basilicata. Si è votato fino alle 23 per scegliere il nuovo governatore che andrà a prendere il posto di Marcello Pittella, l’ex presidente del Pd travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Secondo le prime proiezioni di Noto per la Rai (copertura campione del 7%) il candidato del centrodestra Vito Bardi è in testa con ampio margine (41,4%) su Carlo Trerotola che guida la ...

Basilicata - il centrodestra avanti di 7 - 5 punti rispetto al centrosinistra. Crolla il M5S : Affluenza del 53,58%. Le scorse elezioni, nel 2013, si erano tenute in due giorni e l’affluenza finale si era attestata al 47,6%

Basilicata - lo spoglio in diretta : affluenza al 53 - 58%. Favorito il centrodestra : Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 23 l'affluenza definitiva è stata del 53,58%, in netto aumento rispetto alla precedente...

Basilicata - lo spoglio in diretta : favorito il centrodestra. Bardi : cauto ottimismo : Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 19 si è attestata al 38,36% l'affluenza ai seggi, secondo i dati comunicati sul sito del...

Urne chiuse in Basilicata. Bardi (centrodestra) : cautela ma soddisfazione : I dati del Viminale: alle ore 19 affluenza al 39,73%. Le scorse elezioni, nel 2013, si erano tenute in due giorni e l’affluenza finale si era attestata al 47,6%

