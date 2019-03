Basilicata | centrodestra verso il successo | Bardi batte Trerotola | staccato il M5s

Basilicata - lo spoglio in diretta : affluenza al 53 - 58%. Favorito il centrodestra : Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 23 l'affluenza definitiva è stata del 53,58%, in netto aumento rispetto alla precedente...

Il voto in Basilicata - centrodestra avanti : Corsa a quattro per la poltrona di governatore. Vito Bardi potrebbe rompere un’egemonia del centrosinistra che dura dal 1995.

Basilicata - lo spoglio in diretta : favorito il centrodestra. Bardi : cauto ottimismo : Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 19 si è attestata al 38,36% l'affluenza ai seggi, secondo i dati comunicati sul sito del...

Urne chiuse in Basilicata. Bardi (centrodestra) : cautela ma soddisfazione : I dati del Viminale: alle ore 19 affluenza al 39,73%. Le scorse elezioni, nel 2013, si erano tenute in due giorni e l’affluenza finale si era attestata al 47,6%

Regionali Basilicata - "il centrodestra avanti". Prime linee di tendenza : Vito Bardi in vantaggio su Pd e M5s : Alla Regionali in Basilicata il centrodestra sarebbe già avanti. Secondo le linee di tendenza, anticipate da Rai2, il candidato in testa nella corsa alla presidenza è Vito Bardi, sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Bardi, che sta aspettando i risultati con la sua famiglia, ha espres

Elezioni Basilicata - linee di tendenza Rai : Bardi (centrodestra) avanti - poi Trerotola (centrosinistra). Male i Cinque Stelle : Urne chiuse in Basilicata. Si è votato fino alle 23 per scegliere il nuovo presidente della Regione che andrà a prendere il posto di Marcello Pittella, l’ex governatore Pd travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Secondo le “linee di tendenza” di Noto e Opinio per la Rai, il candidato del centrodestra Vito Bardi è in testa con ampio margine su Carlo Trerotola che guida la coalizione di centrosinistra. ...

Elezioni regionali in Basilicata : il centrodestra vede la vittoria : Non ci sono numeri ufficiali, ma le tendenze di voto delle Elezioni regionali in Basilicata, riferite da Antonio Noto su Rai 2, danno in vantaggio Vito Bardi, candidato del centrodestra. Segue Carlo Trentola, della coalizione di centrosinistra. Dietro Antonio Mattia del Movimento 5 Stelle. Valerio Tramutoli, della lista civica di "Basilicata Possibile", è dato per quarto nella corsa alla carica di governatore della regione.Il centrodestra ...

Basilicata - elezioni in diretta : urne chiuse - il centrodestra sente vicina la vittoria : urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 19 si è attestata al 38,36% l'affluenza ai seggi, secondo i dati comunicati sul sito del...

Dopo Abruzzo e Sardegna - il Centrodestra cerca il tris in Basilicata. I risultati in tempo reale : Seggi elettorali aperti fino alle 23 per le elezioni regionali in Basilicata. Sono 573.970 gli elettori chiamati al voto in 681 sezioni, fino alle ore 23. Subito Dopo lo spoglio delle schede. I ...

Urne chiuse in Basilicata - centrodestra avanti. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le linee di tendenza, anticipate anche da Rai2, il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra. Bardi, che sta aspettando i risultati con la sua famiglia, h...

Basilicata - avanti il Centrodestra Elezioni : le 'estimation' di Affari : Elezioni regionali Basilicata exit poll. Vito Bardi (candidato del Centrodestra) risulta in testa con un margine abbastanza ampio su Carlo Trerotola (Centrosinistra). In terza posizione, molto distanziato, Antonio Mattia del Movimento 5 Stelle. Ultimo Valerio... Segui su Affaritaliani.it