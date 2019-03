Banche | Salvini incalza Tria sui rimborsi ai truffati | Firma o lo facciamo noi

Banche - Salvini : “Mef firmi questi benedetti decreti. Non possiamo sempre aspettare l’Europa” : “A Tria mando un messaggio di apertura, di disponibilità al confronto, al sostegno, alla fiducia, ma non possiamo sempre aspettare la letterina dell’Europa. Ci sono dei risparmiatori che vanno risarciti. Se non entrano nelle tasche della gente, questi soldi non esistono. Sono certo che entro questa settimana, Europa sì, Europa no, il Ministero dell’Economia partorirà questi benedetti decreti”. Così il ministro Matteo ...

Banche - Salvini : Tria firmi i decreti : 11.45 Aut aut del ministro Salvini al ministro dell'Economia Tria sui decreti a favore dei truffati dalle Banche. I rapporti con Tria sono "eccezionali. Se poi mi firma i decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori truffati lo porto via per il week end. Però o li firma entro questa settimana, e lo dico nel modo più costruttivo possibile, oppure li andiamo a scrivere noi.Non credo si possa aspettare mezz'ora in più". sottolinea ...

Salvini : rimborsi ai truffati Banche? Mef ci sta mettendo troppo : "C'è il Mef che ci sta mettendo un po' troppo tempo per i miei gusti". Lo ha sottolineato il vicepremier Matteo Salvini riferendosi ai tempi per i rimborsi ai risparmiatori truffati delle banche. "A proposito di Europa - ha detto, a margine del Forum di Confcommercio - al ministero dell'Economia stanno aspettando una risposta dall'Europa. Io mi sono rotto le palle di aspettare la risposta dell'Europa e oggi lo dirò allo stesso ministro ...

Banche e risparmiatori - Salvini si scaglia contro UE e Tria : 'Mi sono rotto le p....' : Matteo Salvini torna a parlare del Ministro Tria e, soprattutto, di Europa. Lo fa nel suo intervento al forum di Confommercio ed usa toni che, ancora una volta, non sono morbidi. Motivo dell'assalto frontale del vicepremier è la mancata esecutività, ad oggi, relativa ad un provvedimento contenuto all'interno della manovra finanziaria e che avrebbe dovuto portare nelle tasche di alcuni risparmiatori truffati delle Banche un significativo ...

