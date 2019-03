Banca Sella | approvato bilancio 2018 e dividendo

finanza.lastampa

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ildisi è chiuso con un risultato positivo dell'utile netto pari a 25,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 14,1 milioni di euro dell'anno precedente. Oltre alla ...

SellaTrading : A #Milano il 28-03 una giornata di trading online - corso in aula con il professor Gerbino - delittodiusura : Condannati a due anni di reclusione il CEO e il responsabile area crediti di Banca Sella. - topdealsitalia : RT @topdealsitalia: Zero spese, zero costi di attivazione e zero costi di gestione! Abbiamo provato HYPE per voi ed è fantastica, sono anc… -