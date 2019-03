Bagarre per l' Europa e per la Coppa Italia E di solito in primavera l' Atalanta va a mille

Playoff NBA - Bagarre totale : l’Est divisa in due tronconi - ad Ovest lotta serrata per i piazzamenti : Playoff NBA, la corsa entra nel vivo quando mancano solo poche settimane al via della post season: sia ad Est che ad Ovest ne vedremo delle belle Pronti per i Playoff NBA? Quest’anno si preannuncia uno spettacolo pazzesco, con diverse squadre che promettono battaglia nella post season. Prima di parlare di eventuali Finals però, c’è da definire la griglia dei Playoff NBA, molto intricata in entrambe le Conference. Partiamo ...

Premier League - tonfo del Tottenham : è Bagarre per la Champions : TORINO - Vola il Brighton sotto il cielo delle Aquile. Il Crystal Palace incassa la quindicesima sconfitta stagionale. A Selhurst Park vince 2-1, ottendo così 11 punti in 15 "derby della M23" giocati ...

Il senatore di Forza Italia provoca M5s : “Gilet da ‘steward’ per Di Maio”. E Casellati : “Non siamo allo stadio”. Bagarre in Aula : Tensione in Aula al Senato durante i lavori e l’esame degli emendamenti sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100. Il motivo? Il senatore Antonio Saccone (FI) ha provocato il M5s, ricordando una delle attività lavorative svolte dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio (che non era presente a Palazzo Madama, ndr), ovvero quella di steward negli stadi. Dopo aver ironizzato sul suo appoggio ai gilet gialli francesi, ha ...

Bagarre alla Camera - Fico : “Mi scuso per il mio ‘arrivederci’ - ma sul resto la gestione è stata perfetta” : Il presidente della Camera Roberto Fico torna sulla Bagarre di ieri in Parlamento con una precisazione: “Oggi i giornali – spiega a margine di un convegno della Cisl a Napoli – riportano le mie scuse e magari non viene compreso bene fino in fondo. Il mio scusarmi è solo riferito a quel micro secondo in cui ho detto arrivederci perché c’erano deputati sotto il banco con le mani alzate che scendevano e che ho salutato. Per ...

Bagarre alla Camera - Marattin (Pd) : “Da me nessuna aggressione al M5s. Patetico tentativo di passare per vittime” : “Un deputato del M5s ci ha ricoperto di insulti e poi ha fatto il gesto delle manette rivolto a Migliore e al Pdper poi rivendicarlo. Venti anni fa quando si sventolò il cappio in Parlamento Napolitano sospese la seduta espellendo il deputato. Fico invece ha avallato il gesto, minimizzandolo e ci ha anche deriso mentre lasciavamo l’aula con un arrivederci” Lo ha detto il deputato dem Luigi Marattin, commentando la Bagarre ...

La deputata Pd a Di Maio : ‘Vi brucia per le elezioni in Abruzzo - il ministro non si trovava…’. Scoppia la Bagarre in Aula : Flessione del mercato dell’auto e risultati occupazionali dopo il decreto Dignità. Durante il Question time alla Camera, il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha dovuto affrontare questi due temi, sollevati rispettivamente da Guglielmo Epifani (LeU) e Sara Moretto (Pd), con quest’ultima protagonista di uno scambio di battute col vicepresidente del Consiglio sulle vicende di Pernigotti e Blutec di Termini ...

Scoppia la "Bagarre" per il tricolore francese sul balcone del Municipio di Cuneo : viola la legge? : ... in riferimento ai fatti di cronaca dell'alta Val di Susa : ndr, ". Il tricolore francese sul balcone del Municipio non ha però suscitato soltanto reazioni politiche "locali". Da Twitter giungono ...

Serie A - la 23^ giornata : continua la spettacolare corsa Champions - la Juventus rischia grosso ed anche per la salvezza è Bagarre vera : Prende il via già dal giovedì la 23^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia ben più importante con indicazioni in arrivo soprattutto per la zona Champions League. Proprio su questo aspetto bisogna considerare l’anticipo che apre le danze, in campo la Lazio di Simone Inzaghi che ha intenzione almeno momentaneamente di riprendersi il quarto posto, di fronte l’Empoli, una squadra che sembra in grande ...

Perla Maria Monsè conduttrice di un talent - Bagarre a Pomeriggio 5 : «Sfrutti l'immagine di una bimba» : Perla Maria Monsè e il debutto come conduttrice. Su Leggo.it le ultime novità. La figlia di Maria Monsè ha condotto Bravissima, lo storico talent prodotto da Valerio Merola....