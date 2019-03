Attori porno nel libretto della messa | scoperta choc in chiesa

attualitavip.myblog

(Di lunedì 25 marzo 2019) Un errore che era sfuggito ai più, a cominciare dal parroco, ma non ad alcuni fedeli, che dopo aver visto ildi ieri non potevano credere ai loro occhi. Oltre alle preghieredomenica, infatti, neldi una parrocchia è comparsa anche una sezione dedicata al dialogo nella vita familiare, con una foto che mostra un uomo e una donna che sembrano aver appena discusso, senza guardarsi in faccia. Peccato che quella non sia una vera coppia comune.«Al giorno d’oggi è molto comune vedere discussioni futili tra sposati. Servono comprensione e dialoghi sani», si legge sopra l’immagine, che però vede come protagonisti Johnny Sins e Jayden James. Altro che coppia sposata, si tratta di due apprezzate star deldegli Stati Uniti, entrambe con diverse centinaia di film per adulti girati.A rivelare il caso, decisamente imbarazzante per una ...

