ATP Miami – Kevin Anderson non dà scampo a Sousa | il sudafricano stacca il pass per gli

ATP Miami - Dimitrov sprecone sconfitto dal sorprendente Thompson : ATP Miami, Thompson batte Dimitrov ed approda agli ottavi di finale del torneo, l’australiano ha usufruito delle defaillances del suo avversario ATP Miami, dopo Khachanov, Thompson ha fatto fuori anche Dimitrov dimostrandosi in stato di grazia durante questo torneo sul cemento americano. Il tennista bulgaro è crollato contro un avversario decisamente inferiore dal punto di vista qualitativo, col punteggio di 7-5 7-5, sprecando ...

ATP Miami – Gioia Dimitrov : “mi viene da piangere - giocare senza dolore é una liberazione” : Dimitrov sembra essersi messo alle spalle il problema alla spalla: il tennista bulgaro ha raccontato di essere molto felice di giocare senza dolore Assente dagli Australian Open, Grigor Dimitrov é tornato finalmente in campo a Miami. Il tennista bulgaro, nei mesi scorsi, era stato costretto a dare forfait a Rotterdam, Acapulco e Indian Wells per un problema alla spalla che sembra aver definitivamente superato: “sono quasi in lacrime. ...

ATP Miami : Djokovic zoppica ma passa il turno - bene Kyrgios : Novak Djokovic ha sofferto enormemente il gioco di un Delbonis parso scatenato questa notte, adesso troverà Bautista Nottata ricca in quel di Miami, dove è sceso in campo il numero 1 del tabellone Novak Djokovic. Quest’ultimo aveva un impegno sulla carta semplice, ma contro Delbonis ha dovuto faticare molto prima di portare a casa il successo col punteggio di 7-5 4-6 6-1. Adesso Nole troverà sulla sua strada Bautista, il giustiziere ...

ATP Miami : Edmund sconfigge un Raonic acciaccato : Kyle Edmund ha sconfitto il canadese Raonic ai sedicesimi di finale del torneo ATP di Miami: adesso troverà Isner Kyle Edmund è approdato agli ottavi di finale del torneo di Miami sul cemento, dopo aver superato questa sera il canadese Raonic. Quest’ultimo è stato sconfitto col punteggio di 6-4 6-4, ma va detto che durante la gara ha accusato diversi problemi fisici alla schiena, dunque un Raonic non al meglio oggi. Edmund dal canto ...

ATP Miami - Fognini ancora in difficoltà : Bautista vittorioso in due set : Fabio Fognini è stato eliminato dal torneo ATP di Miami dallo spagnolo Bautista Agut, una sconfitta cocente per l’azzurro Fabio Fognini è già fuori dal torneo ATP di Miami, sconfitto ai sedicesimi di finale da Bautista Agut. Il tennista italiano ha mostrato ancora una volta di trovarsi in un periodo non certo facile, alle prese con troppi errori non forzati ed una gestione della gara non proprio perfetta. Bautista ha avuto la meglio ...

ATP Miami - Isner risponde presente : sconfitto Ramos : John Isner con la vittoria odierna è approdato agli ottavi di finale del torneo di Miami, fatto fuori Ramos in due set ATP Miami, John Isner ha superato il turno odierno battendo Ramos in un incontro molto sofferto. L’americano ha infatti avuto la meglio col punteggio di 7-5 7-6, grazie al suo proverbiale servizio che ha fatto la differenza un’altra volta. Isner con la vittoria odierna è approdato agli ottavi di finale, dove ...

On Air : Kean e il modello CR7. ATP Miami - avanza Federer : Non smette di stupire David Ferrer che ha annunciato il ritiro dopo questo torneo ma a 36 anni ha eliminato 2-6 7-5 6-3 il numero 3 del mondo Alexander Zverev . Passano anche Kevin Anderson e ...

ATP Miami – Che tonfo per Zverev all’esordio - David Ferrer fa il colpaccio e si impone in tre set : Il numero 3 del ranking non riesce ad avere la meglio sullo spagnolo, che stacca così il pass per il turno successivo Termina al secondo turno la corsa di Alexander Zverev nel torneo ATP di Miami, all’esordio infatti arriva un sorprendente ko per il tedesco al cospetto del redivivo Ferrer. Lo spagnolo si impone in rimonta dopo aver perso il primo parziale, superando il proprio avversario con il punteggio di 2-6, 7-5, 6-3. Un ...

ATP Miami – Nessun problema per Tsitsipas - il greco stende McDonald e avanza al turno successivo : Tutto semplice per il tennista greco, che lascia solo le briciole al proprio avversario battendolo con il punteggio di 7-6, 6-1 Stefanos Tsitsipas avanza con agilità nel torneo ATP di Miami, superando in due set l’americano McDonald. Il greco vince in scioltezza un match durato poco meno di mezz’ora, nel corso della quale il numero 10 del ranking riesce ad imporre il proprio gioco chiudendo la contesa con il punteggio di 7-6, ...

ATP Miami – Federer rischia grosso all’esordio - lo svizzero supera in rimonta il moldavo Albot : Il tennista svizzero riesce a portare a casa il match con il moldavo solo al terzo set, dovendo rimontare l’iniziale svantaggio Non proprio una passeggiata di salute l’esordio di Roger Federer al Miami Open, lo svizzero infatti deve sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione del moldavo Albot. L’avvio di gara è tutto a favore di quest’ultimo, che si porta in vantaggio conquistando il primo parziale. Qui ...

ATP Miami – Rublev sorprende Cilic in due set - il croato costretto ad alzare bandiera bianca all’esordio : Il tennista russo si impone in due set, sbarrando la strada al croato al termine di un duello durato poco meno di due ore Marin Cilic esce di scena al secondo turno del Miami Open, sconfitto in due set dal russo Rublev, riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-4, 6-4. Niente da fare per il croato al cospetto del suo avversario, apparso più determinato a portare a casa la vittoria staccando il pass per il terzo turno del torneo, dove ...

ATP Miami – Tutto facile per Dimitrov - il bulgaro si sbarazza di Feliciano Lopez in due set : Niente da fare per lo spagnolo al cospetto del bulgaro, che accede al turno successivo in maniera agevole Poco più di un’ora, tanto è durata la sfida tra Grigor Dimitrov e Feliciano Lopez, vinta dal bulgaro con il punteggio di 6-1, 6-3. Esordio positivo al Miami Open per il numero 29 del ranking ATP, riuscito a sbarazzarsi del proprio avversario senza particolari sussulti. Nel prossimo turno Dimitrov affronterà Thompson, abile a ...

ATP Miami – Esordio complicato per Anderson - battuto a fatica in tre set lo spagnolo Munar : Il tennista sudafricano vince una gara combattutissima, staccando il pass per il turno successivo del Miami Open Esordio positivo per Kevin Anderson al Miami Open, ma quanta fatica per avere ragione dello spagnolo Munar. Il sudafricano si impone in tre set dopo due ore e tredici minuti di gioco, stendendo il proprio avversario con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Dopo un ottimo avvio, Anderson abbassa il ritmo del proprio gioco permettendo a ...

ATP Miami - Cecchinato al terzo turno senza giocare : Dzumhur si ritira : ATP Miami, l’azzurro Marco Cecchinato vola al terzo turno del torneo dopo il ritiro dell’avversario odierno Dzumhur ATP Miami, l’azzurro Marco Cecchinato approda al terzo turno del torneo sul cemento americano. Il tennista ha infatti usufruito dl ritiro del collega Dzumhur ancora prima di scendere in campo, a causa di problemi alla schiena che lo hanno costretto al forfait. Cecchinato adesso potrà pensare al prossimo ...