Atac | risolto contratto con fornitore manutenzione impianti stazioni metro

romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Roma – E’ statoilcon ildelladeglinelledellapolitana per gravi e inconfutabili ragioni.Verso la controparte si valutano altre azioni, anche di natura risarcitoria.e’ impegnata su diversi fronti per ridurre al massimo i tempi di chiusura delle trecentrali dellaA. L’azienda sta lavorando per riaprire la stazione Spagna, la cui chiusura e’ stata determinata dalla decisione del responsabile degli, intervenuta dopo il sequestro disposto dalla magistratura deglidi Barberini, di fermare le scale mobili presenti che sono della stessa tipologia di Barberini.Anche la chiusura della stazione Spagna e’ stata determinata dalla circostanza che nellenon ci sono scale fisse. L’azienda infine ha preso atto che alcuni tecnici ...

ferpress : #Atac: risolto contratto ditta manutenzioni impianti #metro. Attivo servizio sostitutivo #bus - - allnews24eu : Atac, metro: risolto contratto ditta manutenzioni impianti. Attivo servizio sostitutivo bus. Atac si scusa per i di… - CatoneIlC3nsore : @virginiaraggi ...e sei pure avvocato: la RESCISSIONE non c’entra nulla. Semmai, davvero semmai, dovresti parlare d… -