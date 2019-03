Poste Italiane - via alle 3.170 nuove Assunzioni : si cercano consulenti e portalettere : A seguito dell'accordo sulle politiche attive sottoscritto da Poste Italiane e sindacati nello scorso mese di giugno, agli inizi di questo mese, gli stessi protagonisti hanno firmato un accordo quadro sugli andamenti occupazionali del 2019. Con quest'ultimo accordo si mira a definire nel dettaglio tutti i vari interventi che dovranno essere attuati in quest'anno, tra i quali è possibile considerare:...Continua a leggere

Assunzioni Poste Italiane : portalettere e laureati - i posti a marzo 2019 : Assunzioni Poste Italiane: portalettere e laureati, i posti a marzo 2019 posti e requisiti a marzo 2019 Chi vuole lavorare a Poste Italiane periodicamente può recarsi sulla pagina del sito del Gruppo dedicata alle nuove Assunzioni e al reclutamento delle figure professionali. Quali sono le posizioni aperte per il mese di marzo 2019? Quali i profili professionali attualmente ricercati e dove? Andiamo a elencare gli ultimi aggiornamenti a ...

Assunzioni Poste Italiane : portalettere e laureati - i posti a marzo 2019 : Assunzioni Poste Italiane: portalettere e laureati, i posti a marzo 2019 posti e requisiti a marzo 2019 Chi vuole lavorare a Poste Italiane periodicamente può recarsi sulla pagina del sito del Gruppo dedicata alle nuove Assunzioni e al reclutamento delle figure professionali. Quali sono le posizioni aperte per il mese di marzo 2019? Quali i profili professionali attualmente ricercati e dove? Andiamo a elencare gli ultimi aggiornamenti a ...

Assunzioni Poste Italiane 2019 : 3170 nuovi posti - l’accordo sindacale : Assunzioni Poste Italiane 2019: 3170 nuovi posti, l’accordo sindacale Accordo raggiunto tra Poste Italiane e tutte le Organizzazioni Sindacali in merito agli andamenti occupazionali per l’anno in corso. La notizia, diffusa in un comunicato stampa del 13 marzo 2019 dal Gruppo, riporta che nel piano di Assunzioni risultano 3.170 nuovi posti a disposizione. l’accordo con i sindacati è la diretta conseguenza del primo accordo risalente a ...

Assunzioni Poste Italiane : portalettere e laureati - i posti a marzo 2019 : Assunzioni Poste Italiane: portalettere e laureati, i posti a marzo 2019 posti e requisiti a marzo 2019 Chi vuole lavorare a Poste Italiane periodicamente può recarsi sulla pagina del sito del Gruppo dedicata alle nuove Assunzioni e al reclutamento delle figure professionali. Quali sono le posizioni aperte per il mese di marzo 2019? Quali i profili professionali attualmente ricercati e dove? Andiamo a elencare gli ultimi aggiornamenti a ...

Assunzioni Poste Italiane : portalettere e laureati - i posti a marzo 2019 : Assunzioni Poste Italiane: portalettere e laureati, i posti a marzo 2019 Chi vuole lavorare a Poste Italiane periodicamente può recarsi sulla pagina del sito del Gruppo dedicata alle nuove Assunzioni e al reclutamento delle figure professionali. Quali sono le posizioni aperte per il mese di marzo 2019? Quali i profili professionali attualmente ricercati e dove? Andiamo a elencare gli ultimi aggiornamenti a riguardo dando un’occhiata alle più ...

Assunzioni Poste Italiane : portalettere e laureati - i posti a marzo 2019 : Assunzioni Poste Italiane: portalettere e laureati, i posti a marzo 2019 Chi vuole lavorare a Poste Italiane periodicamente si recherà sulla pagina del sito del Gruppo dedicata alle nuove Assunzioni e al reclutamento delle figure professionali. Quali sono le posizioni aperte per il mese di marzo 2019? Quali i profili professionali attualmente ricercati e dove? Andiamo a elencare gli ultimi aggiornamenti a riguardo dando un’occhiata alle più ...

Assunzioni Poste Italiane : portalettere e laureati - i posti a marzo 2019 : Assunzioni Poste Italiane: portalettere e laureati, i posti a marzo 2019 Chi vuole lavorare a Poste Italiane periodicamente si recherà sulla pagina del sito del Gruppo dedicata alle nuove Assunzioni e al reclutamento delle figure professionali. Quali sono le posizioni aperte per il mese di marzo 2019? Quali i profili professionali attualmente ricercati e dove? Andiamo a elencare gli ultimi aggiornamenti a riguardo dando un’occhiata alle più ...

Poste Bolzano. Nuove Assunzioni per il recapito : trattative su orari di lavoro : Il nuovo modello di gestione del servizio di recapito da parte di Poste Italiane sta creando diverse discussioni anche in

Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019 : consulenti a tempo indeterminato : Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019: consulenti a tempo indeterminato Assunzioni Poste a febbraio Tra le offerte di lavoro disponibili sul mercato spiccano quelle proPoste da Poste Italiane, che sulla sua pagina di recruitment cerca personale da assumere. I profili professionali cercati? Si tratta per lo più di consulenti finanziari da assumere con contratto a tempo indeterminato, ma anche apprendistato formativo per i più giovani. Per ...

Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019 : consulenti a tempo indeterminato : Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019: consulenti a tempo indeterminato Assunzioni Poste a febbraio Tra le offerte di lavoro disponibili sul mercato spiccano quelle proPoste da Poste Italiane, che sulla sua pagina di recruitment cerca personale da assumere. I profili professionali cercati? Si tratta per lo più di consulenti finanziari da assumere con contratto a tempo indeterminato, ma anche apprendistato formativo per i più giovani. Per ...

Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019 : domanda postini scaduta : Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019: domanda postini scaduta Assunzioni Poste Italiane a febbraio 2019 Poste Italiane inaugura una nuova, massiccia, campagna di Assunzioni; l’azienda offre un contratto di lavoro a tempo determinato per colmare le esigenze della stagione primaverile. Poste Italiane: piano da 8mila posti Qualcuno ha già parlato di maxi-recruiting; in effetti, il piano Assunzioni di Poste in questione riguarda 8mila posti da ...

Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019 : consulenti a tempo indeterminato : Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019: consulenti a tempo indeterminato Tra le offerte di lavoro disponibili sul mercato spiccano quelle proPoste da Poste Italiane, che sulla sua pagina di recruitement cerca personale da assumere. I profili professionali cercati? Si tratta per lo più di consulenti finanziari da assumere con contratto a tempo indeterminato, ma anche apprendistato formativo per i più giovani. Per ogni profilo Poste specifica ...