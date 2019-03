Ascolti tv | oltre 7 milioni su Rai 1 per Italia-Finlandia

Ascolti Tv 23 marzo 2019. Oltre 7 - 3 milioni per la nuova Italia. Bene Sapiens e Verissimo : Ascolti Tv di sabato 23 marzo 2019. Su Rai1 la partita Italia-Finlandia ha superato la media di 7,3 milioni di spettatori pari al 32,1% di share. Su Canale 5 Il Meglio di C'è Posta per te 3,2 milioni ...

Il silenzio dell'acqua - Ascolti 1ª puntata : all'esordio oltre tre milioni di spettatori : Venerdì 8 marzo è andata in onda la prima puntata della nuova fiction tv 'Il silenzio dell'acqua': tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di seguirla su Canale 5, potranno vedere la replica dell'episodio su Mediaset play. Detto ciò, ieri sono stati ottimi i risultati in termini di ascolti riguardanti la punta d'esordio della serie con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini, che ha tenuto 'incollati' al televisore oltre tre milioni di ...

Ascolti tv - con oltre 5 milioni vince la sfida Lazio – Milan : Ascolti tv, Prime time Con la prima delle due semifinali di Coppa Italia, quella tra Lazio e Milan, Rai1 domina gli Ascolti televisivi nonostante per altro il risultato si sia fermato sullo zero a zero. La sfida dell’Olimpico ha ottenuto 5 milioni 407 mila spettatori e uno share del 20.91%. In particolare il primo tempo ha realizzato 5 milioni 682 mila (20.9%), mentre il secondo tempo è stato visto da 5 milioni 134 mila (20.9%). Su Rai2 ...

Ascolti tv - La stagione della caccia stravince con oltre 7 milioni di telespettatori : Nuova vittoria per Andrea Camilleri. Dopo i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, il film tv La stagione della caccia tratto da un romanzo dello scrittore siciliano, si è aggiudicato su Rai1 gli Ascolti della prima serata del 25 febbraio con 7.115.000 telespettatori e uno share del 30,81%. Ascolti tv prime time Canale 5 con Cado dalle nubi di Checco Zalone ha totalizzato 3.155.000 telespettatori e il 13,78% di share. Italia1 con il film ...

Ascolti TV | Lunedì 25 febbraio 2019. La Stagione della Caccia – C’era una volta Vigata al 30.8% con oltre 7 mln di telespettatori : La Stagione della Caccia Su Rai1 La Stagione della Caccia – C’era una volta Vigata ha conquistato 7.115.000 spettatori pari al 30.8% di share; l’intro Camilleri Racconta è stato visto da .000 spettatori pari al % di share (qui gli Ascolti de La Mossa del Cavallo – C’era Una volta Vigata, in onda lo scorso anno su Rai 1). Su Canale 5 Cado dalle Nubi ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su ...

Grandi Ascolti per il Magazine Champions League e Paola Ferrari : oltre 2 milioni di italiani sintonizzati su Rai 1 : Grandi ascolti TV per il post partita della sfida europea tra Atletico Madrid-Juventus, in onda su Rai 1 ieri sera. La diretta dell’incontro ha intrattenuto 6.878.000 telespettatori spettatori, per uno share del 25.53%. Mentre l’informazione sportiva Rai ha conquistato 4.659.000 spettatori (share 18.2%) prima del match e 2.089.000, per uno share a due cifre (12.06%), durante il post partita, condotto da Paola Ferrari e Alberto ...

Ascolti - oltre 6 - 8 milioni di spettatori in tv per Atletico Madrid-Juventus : Ascolti tv Atletico Madrid Juventus – Vince la serata in tv la sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. La gara, vinta 2-0 dagli uomini di Simeone, è stata seguita su Rai 1 da 6.878.000 spettatori pari al 25.5% di share. Numeri che hanno permesso alla partita di essere il programma più visto nella […] L'articolo Ascolti, oltre 6,8 milioni di spettatori in tv per Atletico Madrid-Juventus è stato realizzato da Calcio e ...

Ascolti - Montalbano da record : l'ultima puntata vista da oltre dieci milioni di telespettatori : Montalbano fa Ascolti da record , roba che nemmeno Sanremo . E' una certezza per la Rai la fiction con Luca Zingaretti . La puntata di ieri lunedì 18 febbraio, Un diario del '43 , ha registrato 10 ...

Ascolti tv lunedì 18 febbraio 2019 : oltre 10 mln per l'ultima de Il Commissario Montalbano : Prime Time Su Rai 1 Il Commissario Montalbano - Un diario del '43 ha registrato 10.150.000 telespettatori, share 43,3% Su Rai 2 Realiti Sciò - Il film ha registrato 743.000 telespettatori, share 3%. Su Rai 3 Il film Quel mostro di suocera ha registrato 942.000 telespettatori, share 3,7%. Su Canale 5 Il film Deepwater - Inferno sull'Oceano ha registrato un netto di 2.048.000 telespettatori, share 8,8%. Su Italia 1 Il film Così ...

Ascolti tv - Che Dio ci aiuti 5 si conferma con oltre 5 milioni di telespettatori : È ancora una volta la quinta serie della fiction Che Dio ci aiuti, interpretata da Elena Sofia Ricci, a vincere la gara agli Ascolti del 14 febbraio. La puntata in onda su Rai1 ha ottenuto un ascolto complessivo di 5.135.000 telespettatori pari al 23% di share. In particolare il primo episodio ha raggiunto 5.427.000 telespettatori e il 22.1% di share, mentre il secondo è stato visto da 4.856.000 telespettatori per uno share del 24.2%. Ascolti tv ...

Ascolti tv - siamo tutti Mia : oltre 7 milioni per il biopic su Rai 1 - sempre peggio Mediaset : Il film sulla vita e la carriera di Mia Martini sbanca l'Auditel, sempre peggio per Canale 5 che crolla al 5% di share

Montalbano e i migranti - volano gli Ascolti : oltre 11 milioni. E il web si divide : E subito su Twitter e sui social divampa la polemica politica tra i fan. Molti quelli che protestano per questo racconto tv troppo vicino alle tesi di chi non si oppone agli sbarchi. Moltissimi, però,...

Domenica In - Ascolti record per lo speciale Festival : oltre 4 - 7 milioni di spettatori. Picco con Anna Tatangelo : L’effetto Sanremo fa volare gli ascolti di Domenica In. Il salotto di Mara Venier raggiunge numeri che non si vedevano dal 2012. oltre 4 milioni e 700mila gli spettatori che hanno guardato lo speciale sul Festival. In tutto il 27,7% di share. Le defezioni dell’ultimo minuto, quelle cioè di Ultimo e di Loredana Berté, non hanno scalfito la trasmissione. Merito anche della presentatrice che è riuscita a portare avanti la diretta ...

#Sanremo2019 : boom di Ascolti per la serata finale - oltre 10 milioni di spettatori e share al 56.5 per cento : Gli ascolti premiano la finale del Festival di Sanremo. La puntata di ieri che ha decretato il vincitore della 69ma edizione, è stata seguita da 10 milioni 622 mila spettatori con uno share del 56.5 ...