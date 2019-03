Ascolti Tv 24 marzo 2019 | vince Fazio E Giletti | con Corona | lancia la volata a Mentana

Ascolti Tv 23 marzo 2019. Oltre 7 - 3 milioni per la nuova Italia. Bene Sapiens e Verissimo : Ascolti Tv di sabato 23 marzo 2019. Su Rai1 la partita Italia-Finlandia ha superato la media di 7,3 milioni di spettatori pari al 32,1% di share. Su Canale 5 Il Meglio di C'è Posta per te 3,2 milioni ...

Ascolti TV | Sabato 23 marzo 2019. La Nazionale al 32.1% - il meglio di C’è Posta per Te al 18.3% : Italia-Finlandia - Moise Kean (da Facebook) Su Rai1 la partita Italia-Finlandia, utile per le Qualificazioni agli Europei 2020, ha conquistato 7.370.000 spettatori pari al 32.1% di share. Su Canale 5 C’è Posta per te – Il meglio di ha raccolto davanti al video 3.197.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.261.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Mrs. Doubtfire – Mammo per ...