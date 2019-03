As | «Domani assemblea Eca per la Superlega Terremoto politico nella Uefa»

De Priamo-Pelonzi : annullata riunione Assemblea capitolina di Domani : Roma – annullata la riunione dell’Assemblea capitolina prevista per domani. È questa la decisione presa nel corso della riunione straordinaria dei capigruppo indetta in Campidoglio dopo l’arresto del presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, nell’ambito di una inchiesta sulla vicenda dello stadio della Roma. Ad annunciare l’annullamento dell’Aula i capigruppo di opposizione, Andrea De ...

Pd : Domani assemblea Nazionale con la nomina di Zingaretti a segretario : Renzi non ci sarà. Ma l'incontro è cruciale per conoscere come si muoverà il nuovo partito che punta a far diventare Presidente Paolo Gentiloni

#iolavoroascuola e #restiamouniti : Domani 12 marzo assemblea e sit-in unitario all’Aquila : L'Aquila - #iolavoroascuola e #restiamouniti: martedì 12 marzo assemblea e sit-in unitario all’Aquila per la stabilizzazione dei precari della scuola e contro la regionalizzazione del sistema d’istruzione. L’iniziativa è promossa dalle segreterie regionali di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua, che domani in mattinata daranno al prefetto del capoluogo un documento da consegnare al governo nel quale ribadiscono i ...

Ambiente : da Domani l’Assemblea dell’ONU in Kenya : In Kenya, a Nairobi, si terrà da domani la 4ª Assemblea delle Nazioni Unite sull’Ambiente, che riunisce i 193 Stati membri: l’obiettivo è comprendere come salvare il pianeta dai cambiamenti climatici e dal sovrasfruttamento delle risorse. Fino al 15 marzo capi di Stato e ministri dell’Ambiente, con Ong, attivisti e amministratori di multinazionali si incontreranno per discutere e assumere impegni. Si affronteranno temi di ...