ilgiornale

(Di lunedì 25 marzo 2019)anche a Milano il fenomeno del "",tendenza fra i giovani desiderosi di spopolare sui social network.Nato negli Stati Uniti, per la precisione in Florida, dalla mente di John Robert Hill, il "" è finalizzato a suscitare fastidio ed a portare disordine in ogni modo possibile. Se le persone finiscono per arrabbiarsi, ancora meglio. I luoghi presi di mira sono spesso i supermercati, perfetti per commettere furti, ma ogni tipo di locale può servire allo scopo.È lo stesso John Robert Hill, giovane rapper, a dare le istruzioni. Il ragazzo ha infatti dato avvio al fenomeno postando su Instagram i suoi video, dove lo si vede compiere delle azioni spesso e volentieri illegali al grido di "".In breve latrovata ha raggiunto anche l"Italia e dopo Padova, dove nel 2017 unno è stato preso a pugni da un commerciante dopo aver tentato un furto ...

Ale_De_Chirico : Arriva il Boonk gang, la nuova 'moda' tra i ragazzi -