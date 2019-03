Arriva a scuola l’ora della passeggiata | per favorire il benessere psicologico

Che succede se si Arriva a scuola tardi per colpa della metro chiusa : Sono stati un sabato e una domenica di odissea per gli utenti delle linee metropolitane di Roma: la chiusura di tre stazioni della linea A - a quella di Repubblica chiusa da tempo si sono aggiunte Barberini e Spagna - ha inciso anche sul resto del sistema del trasporto pubblico, ovvero i collegamenti con altre linee metropolitane e con quelle di superficie. Disagi che si sono innestati peraltro in una domenica cosiddetta ...

Il tour delle assemblee d'istituto di Scuolazoo Arriva a Staranzano : Gli studenti chiamano, Scuolazoo risponde! Il tour di assemblee d'istituto Scuolazoo riparte e approda oggi all'IIS Brignoli-Einaudi-Marconi di Staranzano. 500 studenti, coordinati dal Rappresentante ...

Concorso nella scuola - il bando dovrebbe Arrivare prima dell'estate : C'è grande attesa per la pubblicazione del bando di Concorso utile a inserirsi come docente nella scuola pubblica di primo e secondo grado, come del resto è stato preannunciato nella legge di Bilancio 2019 dal nuovo Governo giallo-verde. Un bando che interesserà non solo i neolaureati ma anche i docenti con almeno 3 anni di servizio nelle scuole pubbliche. Criteri per poter partecipare al Concorso Al Concorso, potranno partecipare tutti i ...

Notizie dal mondo ACI Sport : Arriva il Drifting alla Scuola Federale - ufficiali i calendari dei Rally Storici : ... passato e futuro si intersecano nella nostra rassegna di Notizie dal mondo ACI Sport . Partiamo dalle novità che riguardano la Scuola Federale, per poi dare uno sguardo ai calendari 2019 dei Rally ...

Scuola - Arrivano le lezioni di salute : si studierà dall’asilo alle superiori : Non sarà una materia, ma un approccio continuativo che seguirà gli studenti in tutta la loro formazione: la salute entra di diritto tra i banchi di Scuola e verrà studiata dai bambini e dai ragazzi già dall'asilo, accompagnandoli fino alla maturità. Il ministero della Sanità e il ministero dell'Istruzione hanno dato vita a un protocollo per la promozione della salute a Scuola.Continua a leggere

L'orgoglio francese Arriva anche a scuola : sì alla bandiera in aula : Tutto si può dire dei Francesi tranne che non siano orgogliosi della loro storia e della loro nazione. È in questa direzione che va la norma, appena approvata dall'Assemblea nazionale, che renderà ...

Bari - per il compleanno di una bambina Arriva la limousine a scuola : scoppia la polemica : Lo sfogo di una madre su Facebook ha innescato una serie di polemiche dopo che, in una scuola alle porte di Bari, è arrivata una limousine per una bambina di otto anni che festeggiava il compleanno: “Cara preside, stasera toccherà a noi famiglie circostanziare il significato di quella bravata, riportando i nostri figli alla realtà”.Continua a leggere

Moto e scooter - Arriva BikerX la scuola di guida sicura dedicata alle motocicliste e alle nuove generazioni : Un vero e proprio percorso teorico e pratico che permetterà di affrontare con sicurezza le insidie della strada e vivere appieno il mondo delle due ruote.

Valentino Rossi/ "Ho cominciato guidando un'apecar : a scuola Arrivavo in ritardo" - Che tempo che fa - : Valentino Rossi ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai Uno: tra gli argomenti la pRossima stagione di MotoGP alle porte e i suoi primi 40 anni?