Apple va oltre gli iPhone | arrivano la Tv | un servizio news e nuova carta di credito

ilsole24ore

(Di lunedì 25 marzo 2019) Lastagione delladi Tim Cook, il successore di Steve Jobs alla guida del colosso californiano, guarda al mondo dei servizi: dalleai servizi di video in streaming, passando per la finanza. Sono le novità annunciate dalla conferenza in corso a San Josè (California), un evento cruciale per il futuro del gigante statunitense. Tra i prodotti in arrivo l’attesissimostreaming (Tv+) l’edicola digitale+ e un nuovobancario convenzionato con Goldman Sachs...

solotrend : Nasce Apple News+, la nuova vita della Mela va oltre gli iPhone - giuliog : RT @AlbMagna17: Apple cambia pelle e guarda al mondo dei servizi: informazione (AppleNews+), finanza (Apple Card), gaming (Arcade) e ora si… - spaziogames : In arrivo con oltre 100 giochi quest'autunno! -