Apple - Cook presenta servizio News Plus : 300 riviste e quotidiani : New York, 25 mar., askaNews, - Apple "ha sempre creato hardware e software di prima classe, ma anche servizi. Nessuno meglio di Apple offre le tre cose insieme". Così l'amministratore delegato Tim ...

Tim Cook diventa "Tim Apple" su Twitter dopo la gaffe di Trump - : L'amministratore del gigante high-tech ha sostituito il proprio cognome con il simbolo della sua azienda sui social. Il cambio arriva dopo che il presidente americano, durante un meeting, ha ...

Ribattezzato Tim Cook in Tim Apple da Donald Trump (video) : ma il CEO ha altro a cui pensare : Tim Apple è in realtà Tim Cook, Ceo Apple succeduto al compianto Steve Jobs. Nonostante la sua carica di presidente degli Stati Uniti Donald Trump non avrebbe potuto certo ribattezzare il massimo responsabile dell'azienda di Cupertino, eppure l'avvenimento è realtà e documentato anche da un video presente alla fine di questo articolo. Decisamente esilarante è stata appunto la scena che si è consumata qualche ora fa in occasione dell meeting ...

«Caro Tim Cook» le mail al CEO di Apple ispirano l'azienda - : Molti messaggi sono fonte di ispirazione per vari team, in particolare quelli di Salute e Apple Watch Tante persone da tutto il mondo scrivono mail all'amministratore delegato di Apple, Tim Cook. ...

Tim Cook promette che Apple indagherà su Absher - l'app che spia le donne saudite - : Ricordiamo che poche ore fa il mondo della politica USA ha fatto la sua prima mossa, chiedendo sia ad Apple che a Google la rimozione immediata dell'app, le cui funzioni che ledono i diritti umani ...