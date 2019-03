Anziana trovata morta in casa a Napoli | era legata al letto e imbavagliata

Roma - Anziana trovata morta in casa con lo scotch sulla bocca : si seguono tutte le piste : Sembrava un caso di routine, un suicidio come tanti, o almeno così era stato inizialmente segnalato. Eppure un particolare, un tassello che non quadra nella ricostruzione dei fatti, sta spingendo gli inquirenti ad approfondire le indagini. La vicenda è accaduta martedì pomeriggio, poco prima delle 14, a Roma, nel rione Montesacro: la nipote non riusciva da ore a mettersi in contatto con una pensionata di 71 anni (R.R.B. le sue iniziali). ...