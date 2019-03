Antitrust | multa da 500mila euro a Dazn

Dazn - dall'Antitrust multa da 500 mila euro : "Pubblicità ingannevole" : milaNO - Mezzo milione di multa per Dazn. È la sanzione inflitta dall'Antitrust al servizio di streaming sportivo per pubblicità e informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio 2018/19, al termine di ...

Nike - multata dall'Antitrust Ue per ostacolo alla concorrenza : Dal 2004 al 2017 Nike ha limitato la vendita transfrontaliera del merchandising di alcune squadre di calcio di cui era sponsor, ledendo i principi cardine del mercato unico presenti nel Vecchio ...

Google - terza multa dell'Antitrust Ue : sanzione da 1 - 49 miliardi : terza pesante multa dell'Antitrust europea per Google . Il colosso di Mountain View, secondo la Commissione europea, ha abusato della sua posizione dominante, imponendo una serie di clausole ...

Google - multa Antitrust da 1 - 49 miliardi fa ballare il titolo : Google prende la terza multa salata dall'Antitrust europeo e la notizia scuote il titolo di Alphabet , che in giornata sembra vivere sulle montagne russe. Dopo un'apertura delle contrattazioni in ...

Maxi-multa dell'Antitrust Ue a Google : 17.05 La Commissione europea ha inflitto una multa di 1,49 miliardi di euro a Google per aver violato le norme antitrust dell'Ue. E' la terza multa in tre anni. "Ha abusato della sua posizione dominante sul mercato imponendo un numero di clausole restrittive nei suoi contratti con siti Web di terzi, impedendo ai concorrenti di posizionare la loro pubblicità contestuale su questi siti", la motivazione. La multa rappresenta l'1,29% del fatturato ...

Antitrust multa imprese elicotteristiche per intesa in gare servizi antincendio : L'Antitrust ha multato alcune imprese che offrono servizi antincendio per l'ipotesi di intese restrittive della concorrenza nelle gare d'appalto . L'Authority ha importo una multa di 67 milioni di ...

Antitrust - multa a Wizz Air e Ryanair : il trolley non si può negare : L'Antitrust ha multato le compagnie aeree Wizz Air e Ryanair per le regole che l'anno scorso hanno imposto sui bagagli a mano. L'Autorità ha cominciato a indagare sul fatto già da settembre 2018 quando le compagnie imposero un sovrapprezzo sui biglietti se il passeggero portava con sé un trolley, ora ha stabilito che queste regole costituiscono una pratica commerciale scorretta. Antitrust multa Ryanair e Wizz Air L'Antitrust ritiene che il ...

