Anticipazioni Una Vita | il colonnello Arturo viene ingannato da Silvia

Una Vita Anticipazioni : ARTURO imbrogliato da SILVIA? E chi è lei in realtà? : Nei nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita vi abbiamo parlato dell’ingresso di Silvia Reyes (Elia Galera), un’affascinante ma misteriosa donna che avrà parecchio a che fare con ARTURO Valverde (Manuel Reguiero). La new entry porterà un po’ di scompiglio nelle vicende ambientate ad Acacias… Dopo essersi spacciata per un uomo, Silvia riuscirà a battere ARTURO durante un duello di scherma e, agendo in ...

Una Vita Anticipazioni 26 marzo 2019 : Blanca scopre che Diego è salvo : L'operazione di trasfusione è andata a buon fine e Diego è salvo. Blanca corre da lui per riabbracciarlo.

Una Vita Anticipazioni : JACINTO conosce MARCELINA e… : È arrivato il momento di parlare anche nei nostri post di JACINTO Mola Escolano (Jona Garcia), il cugino di Casilda (Marita Zafra). Arrivato già da qualche settimana nelle puntate italiane di Una Vita, il pastore diventerà un personaggio sempre più importante della telenovela e, proprio per questo, verrà affiancato ad una “bizzarra” new entry: la domestica MARCELINA (Cristina Platas). Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019 : anticipazioni puntata 672 di Una VITA di lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019: Diego spiega al fratello Samuel che i numeri sul disegno del pendente “Anita” stanno ad indicare la combinazione della cassaforte di Jaime. All’interno, i due trovano la lettera che il padre aveva scritto loro… Blanca Dicenta scopre che Diego si è svegliato e così decide di andare da lui… Simon bacia ancora Elvira e Adela vede ...

Una Vita - Anticipazioni : Olga rapisce Blanca : Olga rapisce Blanca Battute finali per Olga Dicenta (Sara Sierra) nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni su Canale 5: già disperata per essere stata lasciata da Diego (Ruben De Eguia), la ragazza andrà letteralmente in escandescenze quando Ursula (Montse Alcoverro), dopo aver scoperto che ha rivelato al figliastro come poteva aprire la cassaforte di Jaime (Carlos Olalla), la sbatterà fuori di casa. Olga concentrerà così il suo ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Lolita seduce Belarmino per salvare Antoñito : L'innamorata Lolita farà di tutto per salvare il suo Antoñito e per cogliere in fallo Belarmino, fingerà di volerlo sedurre.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : il bimbo di Blanca muore durante il parto : In fuga, Blanca è costretta a partorire da sola in un luogo sperduto. Purtroppo il piccolo nascerà morto.

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le Anticipazioni fino al 29 marzo : Ci siamo. Nuova SETTIMANA con la telenovela Una VITA e dunque anche stavolta vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali su quel che vedremo da oggi (24 marzo) fino a venerdì prossimo (29 marzo) su Canale 5. Vi ricordiamo che la telenovela andrà in onda anche martedì alle 22,30 su Rete 4. Olga dissuade l’infermiera Ortego dal sabotaggio della trasfusione. Diego e Samuel si salvano, con grande disappunto di Ursula. Il dottor Quiles comunica ...

Beautiful - Anticipazioni americane : una tragica uscita di scena : anticipazioni Beautiful, puntate straniere: una telefonata scioccante Il successo di Beautiful non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che uno dei personaggi più amati uscirà di scena tragicamente: Caroline Spencer, nipote di Bill, compagna di Thomas Forrester e prima di suo padre Ridge. I telespettatori non vedranno la morte di Caroline. Bill e Taylor riceveranno una telefonata che li lascerà senza ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Jessica ricatta Natascha per la piccola Luna! : Non smette di riservare colpi di scena la storyline legata alla gravidanza di Jessica Bronckhorst (Isabell Ege)! Dopo aver prima messo in grave pericolo la relazione di Paul (Sandro Kirtzel) e Romy (Désirée von Delft) e poi abbandonato la sua stessa figlia, nella prossima stagione di Tempesta d’amore Jessica arriverà ad usare la neonata per ottenere del denaro… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi della quindicesima stagione di Sturm der ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : un ritorno sgradito : Una Vita, Anticipazioni puntate straniere: Huertas torna ad Acacias 38 Un ritorno inaspettato segnerà le prossime puntate di Una Vita. La soap opera di Aurora Guerra vedrà fare il suo ingresso ad Acacias 38 Huertas, l’ex amate di Felipe e la cosa creerà non solo problemi a Celia, ma anche a Blanca e Diego. Nelle puntate spagnole di Una Vita infatti, il ragazzo andrà a vivere con la figlia di Ursula e dovrà trovare un nuovo lavoro. Diego ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula internata per tutto il male fatto alle figlie : Le trame della soap opera spagnola “Una Vita” continuano a regalare colpi di scena giorno dopo giorno. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nei prossimi mesi la spietata dark lady di Acacias 38 pagherà per le malefatte commesse nel corso degli anni. Nello specifico Ursula Dicenta verrà ripagata con la stessa moneta dalla figlia Blanca e dal padre naturale, Koval. La dark lady, dopo essere stata perseguitata dalla ...

Una Vita Anticipazioni : LEONOR e le feste clandestine di IÑIGO e FLORA : Nelle prossime puntate di Una Vita i “coniugi” IÑIGO (Xoan Forneas) e FLORA Cervera (Alejandra Lorenzo), nuovi proprietari de La Deliciosa, non passeranno inosservati a calle Acacias: i due, fin da subito, daranno l’impressione di non avere affatto idea di come si dirige una cioccolateria e, proprio per questo, finiranno per intossicare tutti i vicini durante l’inaugurazione della loro attività commerciale. Questo non ...

Il Segreto Anticipazioni : EUSTAQUIO fa una proposta a SEVERO - quale sarà? : EUSTAQUIO Molero (Carlos Manuel Diaz) diventerà un problema sempre più importante per SEVERO Santacruz (Chico Garcia) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: quest’ultimo entrerà infatti in contrasto con l’anziano uomo sui territori di Las Lagunas. Eh sì: se ci avete letto in precedenza, sapete già che SEVERO acquisterà quei territori quando perderà ogni sua azienda e vorrà avviare negli stessi una risaia per sostenere ...