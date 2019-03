Anticipazioni spagnole Il Segreto | Isaac sconvolto | la verità su Antolina

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Julieta rapita prima delle nozze con Saul : Dopo aver ricevuto temibili minacce, Julieta - ad un passo dalle nozze con Saul - viene sequestrata!

Una Vita Anticipazioni spagnole : Lolita seduce Belarmino per salvare Antoñito : L'innamorata Lolita farà di tutto per salvare il suo Antoñito e per cogliere in fallo Belarmino, fingerà di volerlo sedurre.

Una Vita Anticipazioni spagnole : il bimbo di Blanca muore durante il parto : In fuga, Blanca è costretta a partorire da sola in un luogo sperduto. Purtroppo il piccolo nascerà morto.

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : un ritorno sgradito : Una Vita, Anticipazioni puntate straniere: Huertas torna ad Acacias 38 Un ritorno inaspettato segnerà le prossime puntate di Una Vita. La soap opera di Aurora Guerra vedrà fare il suo ingresso ad Acacias 38 Huertas, l’ex amate di Felipe e la cosa creerà non solo problemi a Celia, ma anche a Blanca e Diego. Nelle puntate spagnole di Una Vita infatti, il ragazzo andrà a vivere con la figlia di Ursula e dovrà trovare un nuovo lavoro. Diego ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Francisca ritorna dal regno dei morti impugnando una pisola! : Un video promo andato in onda in Spagna mostra il ritorno della Montenegro dopo la messinscena della sua morte. Contro chi minaccerà di sparare?

Una Vita Anticipazioni spagnole : Ursula viene rinchiusa in manicomio : Ursula, destinata a pagare per le crudeltà commesse, si ritroverà presto a fare i conti con una temibile figura del suo passato, suo padre Koval, che la farà presto rinchiudere in manicomio.

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Isaac rifiuta di fare l'amore con Antolina : La prima notte di nozze la novella sposa spererà di poter fare l'amore con suo marito Isaac, ma il Guerrero le chiarirà di non amarla.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Ursula ricorda il suo drammatico passato : Dopo la morte di Olga, Ursula ricorda il suo drammatico passato. Blanca pronta a punire la madre sfrutterà la sua dolorosa storia.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Rosina rifiuta di riconoscere Casilda come una Hidalgo : Rosina cercherà di convincere Leonor che Casilda non è sua sorella, ma la Hidalgo Junior, origliando una conversazione della madre, scoprirà che nasconde qualcosa sulla vicenda.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Ramon uccide Celia? Felipe fuori di sé : anticipazioni spagnole Una Vita: Celia muore cadendo dalla finestra dei Palacios, Ramon considerato colpevole Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano tristi notizie per i telespettatori. Sono tanti coloro che sono affezionati da sempre al personaggio di Celia, che sin dalla prima puntata regala forti emozioni al pubblico. Ma ecco che siamo costretti a rivelarvi […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Ramon uccide Celia? ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : JULIETA e SAUL usciranno di scena? : Importanti novità nel cast artistico della telenovela Il Segreto: secondo alcuni rumor sempre più insistenti, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e SAUL Ortega (Ruben Bernal) potrebbero lasciare presto la sfortunata Puente Viejo per rifarsi una vita altrove. Cerchiamo quindi che cosa sta succedendo ai due innamorati nelle attuali puntate spagnole. Come abbiamo segnalato in precedenza ai nostri lettori, JULIETA e SAUL sono riusciti a diventare ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : la ripresa inaspettata : anticipazioni Una Vita, puntate straniere: Jamie si sveglia dal coma Jamie Alday si sveglierà dal coma nelle prossime puntate di Una Vita. Il gioielliere a sorpresa non ricorderà nulla del suo passato, dalla morte di Cayetana in poi. In ospedale Samuel sfrutterà l’occasione per raccontare al padre la sua verità. A Una Vita il più piccolo degli Alday svelerà al padre che Diego e Blanca sono stati insieme, nonostante la figlia di Ursula ...