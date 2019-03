Annunciazione del Signore | cosa significa e perché si celebra il 25 Marzo

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il 25si ricorda l’annuncio di Gabriele alla Vergine Maria dell’incarnazione del Verbo, inizio della nostra redenzione: lazione viene introdotta nella Chiesa romana da papa Sergio I (687-701). Per l’occasione era prescritta una solenne processione a Santa Maria Maggiore, basilica i cui mosaici erano legati alla divina maternità di Maria (theotokos) stabilita dal Concilio di Efeso (431).Sin dall’inizio l’ta il 25si riteneva che Gesù si fosse incarnato in coincidenza dell’equinozio di primavera, tempo in cui, secondo le concezioni dell’antichità, è stato creato il mondo ed il primo uomo.L'articolodelsiil 25Meteo Web.

OstinataE : Un caffè in #compagnia: 25 Marzo 2019 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE Da quel 'sì' di Maria tutto è cambiato: Verbum c… - AriannaAmbrosi0 : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: Annunciazione del Signore - AriannaAmbrosi0 : RT @frateindovino: #Lunedì #25Marzo 2019 Annunciazione del Signore Il sole sorge alle 06.10 Il sole tramonta alle 18.31 #buongiorno #frat… -