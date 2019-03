Anna Tatangelo e l’affetto per Mara Venier | il bel gesto dopo Domenica In

Domenica In - Anna Tatangelo : “Quella prima volta da minorenne” : Ospite di Mara Venier a Domenica In Anna Tatangelo per presentare il nuovo singolo Perdona e il tour La fortuna sia con me, ha parlato della sua vita e della carriera svelando inediti aneddoti. Come il fatto che nel corso della sia prima esibizione a Domenica In con Gigi D’Alessio era ancora minorenne. La circostanza però non era nota alla Rai che non aveva l’autorizzazione per mandarla in diretta e così la conduttrice della trasmissione ...

Milly Carlucci fa una gaffe con Anna Tatangelo a Domenica In : Milly Carlucci chiama ‘Angela’ Anna Tatangelo: la gaffe a Domenica In Oggi Domenica In si è aperta con un’intensa intervista ad Anna Tatangelo, reduce da un Festival di Sanremo di successo. Ma il piatto forte, come si suol dire, è arrivato dopo con l’entrata in scena di Milly Carlucci che ha chiesto alla padrona di casa dove si trovasse la fidanzata di Gigi D’Alessio così da salutarla adeguatamente. Una volta ...

Domenica In - Anna Tatangelo da Mara Venier : 'Quando minorenne - la prima volta con Gigi D'Alessio...' : È Anna Tatangelo l'ospite più attesa di Domenica In in onda il 24 marzo, e la cantante ciociara non tradisce le attese. Intervistata da Mara Venier , la cantante ciociara ha ricordato la prima ...

Domenica In - Anna Tatangelo e il momento più scomodo : "Quando ho detto a mamma di Gigi D'Alessio - lei..." : "Ma cosa pensavi di Gigi D'Alessio?". La sua compagna Anna Tatangelo è ospite a Domenica In e Mara Venier le pone la domanda che tutti i fan avrebbero sempre voluto farle. Si parla della prima volta in cui, in tv, Lady Tata (allora ragazzina minorenne) e il campione dei neomelodici napoletani si esi

Domenica In - Anna Tatangelo da Mara Venier : "Quando minorenne - la prima volta con Gigi D'Alessio..." : È Anna Tatangelo l'ospite più attesa di Domenica In in onda il 24 marzo, e la cantante ciociara non tradisce le attese. Intervistata da Mara Venier, la cantante ciociara ha ricordato la prima esibizione al fianco di Gigi D'Alessio, suo futuro compagno e all'epoca già lanciatissimo volto dei "neomelo

Anna Tatangelo : "Dopo 14 anni so che Gigi è il mio vero amore - ma inizialmente ci odiavamo" : Prima ospite della puntata, intervistata a Domenica In da Mara Venier, Anna Tatangelo racconta del suo trascorso post Sanremese, ma non dimentica di ripercorrere anche alcune delle tappe più importanti della sua storia d'amore con il compagno, Gigi D'Alessio. Quando si misero insieme, Anna aveva soltanto 18 anni."Ma sai che la prima volta che sei stata ospite a Domenica In con Gigi eri ancora minorenne?" le spiega Mara Venier, che ...